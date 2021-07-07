Benzema ve Mbappe, Nusret’le buluştu

Nusret Yunanistan’daki restoranında dünyaca ünlü yıldızlar Karim Benzema ve Kylian Mbappe’yi ağırladı.
Nusret, Mbappe için “Adamsın” diyerek fotoğraflarını Instagram hesabından yayınladı.
“HİÇBİR ZAMAN ‘YORULDUM’ DEMEDİM”
Nusret, daha önce verdiği röportajda, “Geçmişimi asla unutmadım ama geriye dönüp asla bakmam. Çok zor günler geçirdiğim doğrudur ama asla şikayet etmedim. Hiçbir zaman yoruldum demedim” demişti.
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