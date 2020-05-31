Benzin zammı açıklayan Maduro: Bu bir savaştır

En büyük petrol üreticilerinden olan ama ABD’nin ağır yaptırımları altında rafinerileri kapanan Venezülla’da benzin kıtlığı çekilmesine koşut haziranda petrol fiyatlarına zam yapılıyor.

Yine Washington destekli bir darbe girişimini püskürtmüş olan Devlet Başkanı Nicolas Maduro, on yıllardır yurttaşların neredeyse bedavaya benzin depolarını doldurmalarını sağlayan devlet sübvansiyonlarına sınırlama getireceklerini açıkladı.

1 Haziran’dan itibaren petrol fiyatlarının zamlanacağını duyuran solcu lider, ülke çapındaki istasyonlarda benzinin litresinin 5 bin bolivar, yani 2.5 ABD sentinden satılacağını, bir aracın ayda 120 litre, motorsıkletin 60 litre benzinden fazlasını dolduramayacağını söyledi.

Dünyanın en büyük ham petrol rezervlerine sahip ülkede yeni şartlar altında bir aracın benzin deposu 1 dolara dolacak. Aylık kotayı aşan araçlar, benzini uluslararası fiyatlardan almak zorunda kalacak.

Halka sesleniş konuşması yapan Maduro “Sevgili yoldaş yurttaşlarım, bu savaştır, bize karşı açılmış azılı bir savaştır” dedi.

ABD’nin Venezüella’ya petrol getiren her şirketin peşine düşüp yaptırımla karşılaşmasını sağladığına dikkat çeken Devlet Başkanı, ülke petrolünün Kolombiya ve Karayip ülkeleri tarafından çalınmasını önlemek için er geç benzini uluslararası fiyatlardan satmak zorunda kalacağını dile getirdi.

Bunun ülkeye zarar verecek şekilde değil, planlama ve strateji yolula yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

ABD tarafından uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla başına 10 milyon dolar ödül konulmuş Petrol Bakanı Tareck El Aissami, sanayi ve enerji santrallarının çarklarının dönmesi için yaşamsal önemdeki dizel yakıtın yüzde 100 sübvanse edileceği garantisini verdi.

Perşembe günü Maduro’dan benzin dağıtımı ve ithal edilen petrol ürünlerinin iç pazardaki fiyatlarını gözden geçirmekle görevlendirdiği bir umanlar ekibi atadığını açıklaması gelmişti.

Solcu lider “İran ve diğer ülkelerden dolar karşılığı benzin ithal ediyoruz. Pek çok kişinin önerisine katılıyorum, benzinden ücret alınmak zorunda… Buna normalleşme ve regülasyon planında yer verilecek. Venezüella’nın desteğini ve anlayışını talep ediyorum” demişti.

Öncesinde Trump yönetiminin yeni yaptırım dayatma tehditlerine rağmen yakıt ve petrol rafinerisi teçhizatı taşıyan 5 İran tankeri Venezüllea’ya ulaşmıştı.