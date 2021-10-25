EPGİS, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 44 kuruş zam yapıldığını duyurdu. Benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 7,92 liradan 8,36 liraya, Ankara’da 8,03 liradan 8,47 liraya, İzmir’de ise 8,03 liradan 8,47 liraya yükselecek.

Sozcu.com.tr

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 44 kuruş zam yapıldı.

Sozcu.com.tr’nin ‘Benzine zam üstüne zam’ başlıklı haberinde, dolar kurunun rekor kırmasının ardından benzine 44 kuruşluk zam kararı alındığı duyurulmuştu. Benzin zammının 25 Ekim Pazartesi gecesi yürürlüğe gireceği belirtilmişti.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 44 kuruş zam yapıldığı duyurmuş oldu.

LİTRESİ 8.5 TL’YE DAYANDI

Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 7,92 liradan 8,36 liraya, Ankara’da 8,03 liradan 8,47 liraya, İzmir’de ise 8,03 liradan 8,47 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.



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