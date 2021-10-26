Bugün 44 kuruş zamlanan benzine, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 28 kuruş daha zam kararı alındı.

Sozcu.com.tr

TL’nin dolar karşısında sert değer kaybı, akaryakıt fiyatlarında zamları beraberinde getirmeye devam ediyor.

Dün gece yarısından itibaren litre fiyatı 44 kuruş zamlanan benzine bir zam daha kararı alındı.

Sozcu.com.tr’nin akaryakıt sektörü kaynaklarından edindiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresi 28 kuruş zamlanacak.

Böylece benzinin litre fiyatı son iki günde 72 kuruş zamlanmış oldu.

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