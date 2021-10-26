Benzine bir zam daha

Yazan:
Alaturka Online
-

Bugün 44 kuruş zamlanan benzine, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 28 kuruş daha zam kararı alındı.

Sozcu.com.tr

Yayınlanma: 09:29 – 26 Ekim 2021 Güncellenme: 09:36 – 26 Ekim 2021

Benzine bir zam daha

TL’nin dolar karşısında sert değer kaybı, akaryakıt fiyatlarında zamları beraberinde getirmeye devam ediyor.

Dün gece yarısından itibaren litre fiyatı 44 kuruş zamlanan benzine bir zam daha kararı alındı.

Sozcu.com.tr’nin akaryakıt sektörü kaynaklarından edindiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresi 28 kuruş zamlanacak.

Böylece benzinin litre fiyatı son iki günde 72 kuruş zamlanmış oldu.

Altın fiyatları enflasyon endişelerinin etkisinde İlginizi Çekebilir Altın fiyatları enflasyon endişelerinin etkisinde

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?