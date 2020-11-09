Berat Albayrak istifa haberi sonrası dolar sert düştü

Piyasalar yeni haftaya ekonomi cephesinden gelen iki haberin etkilerini izleyerek başlayacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın resmi Instagram hesabından istifa ediyorum açıklaması yayımlandı. Albayrak’ın istifa ettiğine ilişkin resmi açıklama henüz yapılmazken, AKP milletvekillerinin açıklamaları istifayı teyit etti. Geçtiğimiz haftayı 8.50’nin üzerinde kapatan dolar kuru, uluslararası piyasalarda haftaya 8.35 seviyesinden başladı.

Yabancı ajanslar da haberi bakanlık yetkililerine dayandırarak doğrulattıkları yönünde haberler yayımladı. AKP kurmayları son kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vereceği yönünde yorumlar paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16.00’da AKP’nin Merkezi Yürütme Kurulunu toplayacak. Toplantıdan ne yönde bir karar çıkacağı yakından izlenecek.

YENİ BAŞKAN AĞBAL’IN MESAJLARI TAKİP EDİLECEK

Cumartesi günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Murat Uysal görevden alınarak yerine eski maliye bakanı Naci Ağbal getirildi. Ağbal’ın piyasaya vereceği ilk mesajlar yakından takip edilecek.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre görevi cumartesi günü Uysal’dan devralan Ağbal, pazar günü banka genel müdürleri ile bir toplantı gerçekleştirdi. Pazar günü yapılan toplantıya Türkiye Bankalar Birliği yönetiminde bulunan bankaların genel müdürlerinin katıldığı öğrenildi.

TL SERT DEĞER KAYBETTİ

TL’nin dolar karşısındaki son 3 yıldaki değer kaybı %55 civarında. Bu verilere göre 22 gelişmekte olan para birimi değerlendirildiğinde TL açık ara en çok değer kaybeden para birimi konumunda. TL’nin bu yılki kaybı ise %30.

TCMB’de beklenmedik şekilde yaşanan başkanlık değişiminin TL’deki değer kaybı ve son dönemde bir çok adım atılmasına karşın bunlardan sonuç alınamaması neticesinde gerçekleştirildiğini belirten yetkililere göre, maliye eski bakanlarından olan Naci Ağbal’ın başkanlık görevine gelmesi daha güçlü bir başkan imajı çizilmesini sağlayacak.

Merkez Bankası eylül ayında piyasaları şaşırtan faiz artışı ardından ekimde ise piyasa tahminlerinin aksine politika faizini %10.25’te sabit tutmuştu.

TCMB politika faizini sabit tutmasına karşın piyasaya uyguladığı faiz oranını %14.75’e kadar yükselerek likidite adımlarıyla sıkılaştırma yapmıştı. Albayrak ise TCMB’nin yeni sıkılaştırma yapabileceği mesajının ardından bu hafta döviz kurunda beklentinin çok üstünde bir dalgalanma yaşanmadığını, dolara müdahalenin de henüz düşünülmediğini söyledi.

Albayrak, dövizi faiz üzerinden baskılamanın mümkün olduğunu ancak faizi yükseltmenin üretimi düşüreceği ve istihdamda azalma yaratacağı endişesiyle bu yönteme başvurmadıklarını belirtti.

Rekabetçi TL söylemiyle birlikte son iki yıl başta olmak üzere son dönemde uygulanan politikalar yabancı yatırımcıların portföylerinde sert azalışların yanında kamunun 2019’dan beri 130 milyar dolara yaklaşan döviz arzı ile sonuçlandı.

Ayrıca TL’nin getirisini yeterli görmeyen lokallerde önemli bölümü altın olmak üzere yabancı para mevduatlarını bu yıl 27.4 milyar dolar artırmış durumda.

Yabancı yatırımcılar Türk hisse senetlerinde yılbaşından beri 5.8 milyar dolar satış yaptı. Yıllarca TL cinsi iç borçlanma piyasasında %20-25 ağırlığa sahip yabancılar bugünlerde bu oranı %3’lere kadar düşürmüş durumda. DİBS’de bu yıl yabancı çıkışı 7.6 milyar dolar.

ALTIN

Ikon Menkul tarafından hazırlanan altın analizinde ABD seçimlerini takip edildiği geçen hafta ons altının 1877 dolar seviyelerinden 1950 bandına yükseldiği belirtilerek, “Teknik açıdan bakıldığında, içerisinde seyrettiği daralan üçgenin ve mavi yükselen trend çizgisinin üzerine kıran Ons Altında yükseliş eğiliminin devam etmesi halinde 1970 ve 1991 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Diğer yandan olası yaşanabilecek geri çekilmelerde ise 1930 ve 1900 seviyeleri destek oluşturabilir. Destekler 1930-1900-1878, dirençler 1970-1991-2015 dolar” denildi.

BORSA

Yapı Kredi Yatırım tarafından hazırlanan teknik analizde geçen hafta 1,152 direncinin aşılmasıyla onaylanan yukarı hareketin ardından, piyasada %7.15 oranında değer artışı gerçekleştiği belirtilerek, “Global piyasalarda yaşanan olumlu havanın desteklediği yukarı hareket kapsamında, 1,175 seviyesinde bulunan ara hedef noktası yukarı geçildi. Haftaya başlarken 1,175 seviyesini destek olarak izlediğimiz piyasada, bu nokta üzerinde endeksin alım eğilimini sürdüreceğini düşünüyoruz. Bu durumda piyasada ilk etapta 1,200 olmak üzere 1,225, 1,250 ve 1,300 seviyelerinin hedefleme potansiyeli korunacaktır. Kısa vadeli teknik resmin 1,152 üzerinde oluşturduğu olumlu hava şu aşamada korunuyor. Bu kapsamda yükseliş yönündeki pozisyonlar için stop loss noktası olarak 1,175 desteğinin alınmasını öneriyoruz. Bu seviye üzerinde ise yön yukarı.” ifadelerine yer verildi.

DOLAR

Ikon Menkul tarafından hazırlanan notta şu ifadelere yer verildi:

Geçtiğimiz hafta 8.5793 ile tarihi rekor seviyesini tazeleyen dolar/TL yeni haftaya %1,5’un üzerinde düşüşle 8.36 seviyelerinden açılış yaptı. Bu düşüşle geçtiğimiz hafta üzerinde tutunduğu 8.3833 desteği altına kıran paritede düzeltmenin sürmesi halinde 8.3374 ve 8.2540 seviyeleri destek oluşturabilir. Yukarıda ise 8.4462 ve 8.5054 seviyeleri direnç oluşturabilir.

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