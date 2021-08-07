Eski bakan Albayrak Hazine Bakan Yardımcısı ile yemekte görüntülendi… 7 Ağustos 2021 FOX Ana Haber Hafta Sonu öne çıkan haberler yayında hemen izle! Orman yangınları Muğla, Aydın ve Isparta'da devam ediyor… 7 Ağustos 2021 FOX Ana Haber Hafta Sonu bülteni yayında hemen izle! FOX Haber Merkezi'nin güçlü ve deneyimli kadrosu tarafından tarafsız habercilik anlayışıyla hazırlanan hayatın içinden haberler, Burak Birsen'in sunumuyla FOX Ana Haber'de! Bizi sosyal medyadan takip edin: Facebook: https://www.facebook.com/foxhaber
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Anasayfa Alaturka Online Berat Albayrak yeniden gündemde… 7 Ağustos 2021 FOX Ana Haber Hafta Sonu