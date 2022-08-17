Berber ve kuaförler, evlerinde kaçak iş yapan mültecilerden şikayetçi

Eskişehir Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Gürdal Sarıkaya, mültecilerin güzellik salonunda 100 lira olan bir işlemi evlerinde 50 liraya yaptığını öne sürdü. Sarıkaya, “Biz Müslümanlar soframızdaki ekmeği paylaşırız ancak hakkımızı da yedirmeyiz” diyerek tepki gösterdi.

Kemal ATLAN

Eskişehir Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Gürdal Sarıkaya, mültecilerin dükkan açmadan kaçak evlerinde yaptıkları berber ve kuaförlük hizmeti nedeniyle meslektaşlarının mağdur olduğunu söyledi.

“EKMEĞİMİZİ BÖLÜŞÜRÜZ, HAKKIMIZI DA YEDİRMEYİZ”

Ülkeye gelen her milletten insana saygı duyduklarını ancak haklarını yedirmeyeceklerini söyleyen Sarıkaya, “Haksız rekabet konusu bizi üzüyor. Mülteciler belimizi büküyor. Bir takım sebeplerden dolayı ülkemize geldiler. Biz müslümanlar soframızdaki ekmeği paylaşırız ancak hakkımızı da yedirmeyiz. Bizim meslektaşlarımın yanında çalışmadan, dükkan açmadan evde kuaförlük hizmetleri veriyorlar. Güzellik salonunda 100 lira olan bir hizmeti evlerinde 50 liraya yapılıyor. Halkımız da rağbet gösteriyor. Maliye ve Zabıta ekipleri bu durumların peşine düştü. Büyük para cezaları var. Mümkün olduğu kadar meslektaşlarımızın haklarını savunacağız. Sorunların farkındayız. Biz ticaret yapmayız biz sanat yapıyoruz kendimizi pazarlıyoruz. Meslektaşlarımız bundan dolayı müşteri kaybetme korkusu ile fiyat politikalarını sabit tutamıyorlar” dedi.

“ZAMLAR BELİMİZİ BÜKMÜYOR KIRIYOR”

Yaşanan ekonomik krizden berber ve kuaförlerin de fazlasıyla etkineldiğini vurgulayan Sarıkaya şunları söyledi:

“Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de bir ekonomik kriz var. Zamsız günümüz geçmiyor. Her gün bir zam ile karşı karşıyayız. Elektrik, su ve kira zamları belimizi bükmüyor, kırıyor. Dükkan kirasından daha fazla su ve elektrik faturası ödeyen meslektaşlarımız var. Suya yapılan yüzde 40 zam belimizi büktü. Odunpazarı Belediye Başkanımız ilk önce kabul etmediler bu zammı. Sevindik buna. ‘Başkanımız halkın yanında’ dedik ama sonra bunun önü açıldı ve zam geldi. Kiralarda da çok fahiş fiyatlar var. Bizler dükkanımızı değiştirdiğimiz zaman yüzde 60 zarar ederiz. Hizmet verdiğimiz dükkanının yeri değişmemesi lazım. Bu konuda çok fazla sıkıntılarımız var. 3 bin lira kira verenden 8 bin lira talep ediliyor.”

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