Berdan Mardini: İki yüzlü insanlardan bıktım

Galatasaraylı taraftarlara müjde veren Mardini, “Galatasaray taraftarına buradan müjdeyi vermek isterim. ‘Tribin Olurum’ şarkısını, Trübün Olurum’a uyarlayarak onlara çok güzel bir beste hazırlıyorum. Alınan galibiyete yakışır bir beste olacak.” dedi.

Memleketi Mardin’e Lavanta ve Gül yağı fabrikası kurarak ciddi bir yatırıma imza atan Berdan Mardini, ilerleyen zamanlarda köyüne yerleşeceğini de sözlerine ekledi. Başarılı sanatçı, “ Buradaki iki yüzlü, üç kağıtçı, arkadan iş çeviren insanlardan bıktım. Bu yüzden de yılın büyük kısmını köyümde geçirmeyi düşünüyorum.” diyerek İstanbul’a veda edeceğini belirtti.

Hemen hemen her ay bir single parça ile müzikseverlerle buluşmaya devam eden Mardini, geçtiğimiz günlerde de klibini çektiği, ‘Sakar Gönlüm’ şarkısının beğenildiğini belirterek, “ Sahneye çıktığım da kendi şarkımı seslendiriyorum. Geniş bir repartuvara sahibim. Kendi şirketimiz üzerinden şarkıları çıkardığımız için maliyeti de düşüyor.” dedi.