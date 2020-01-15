Beren Saat’in Doğulu ailesi ile arasındaki buzlar erimiyor

Oyuncu Beren Saat’in eşi Kenan Doğulu’nun ailesi ile uzun süredir arasının açık olduğu konuşuluyordu. Saat, geçtiğimiz günlerde yeni yaşına giren Ozan Doğulu’nun doğum gününü kutlamadı. Saat’in bu sessizliği, “Eşinin ailesi ile arası düzelmemiş” yorumlarına neden oldu.

Kenan Doğulu’nun kendisi gibi müzisyen kardeşi Ozan Doğulu, geçtiğimiz günlerde 48 yaşına girdi. Kutlamaya Doğulu ailesinin neredeyse tamamı katıldı. Kenan Doğulu, Instagram hesabından kardeşinin fotoğrafını paylaşarak, “Hayatımın her anında varlığını yanımda hissettiğim, asla yalnız olmadığımı hissettiren, müzik gibi çok büyük bir aşkı paylaştığım, müziğimde, sahnemde imzası olan canım Ozi’m, iyi ki doğdun. Seni çok seviyorum. Daha çok güzel günlere hep birlikte” mesajını yazdı.

GÖRÜMCEYİ DE PAS GEÇMİŞTİ

Kenan Doğulu ile evli olan Beren Saat’in Ozan Doğulu’nun doğum gününü kutlayıp kutlamayacağı merak ediliyordu. Saat, sosyal medya hesabından Dünya’da Gece dizisi ve Aşk-ı Memnu’da birlikte rol aldığı, önceki gün hayatını kaybeden Recep Aktuğ ile ilgili bir paylaşım yaptı, ancak kayınbiraderi Ozan Doğulu ile ilgili bir ileti paylaşmadı.

Beren Saat, bundan iki yıl önce de Kenan Doğulu’nun kız kardeşi Canan Doğulu’nun doğum günü partisine katılmamıştı.

BOŞANACAKLARI İDDİA EDİLİYORDU

Öte yandan Beren Saat ile Kenan Doğulu’nun evliliklerinin biteceğine dair dedikodular uzun süre dillendirilmişti. İkili aylardan sonra yan yan görüntülenmiş ve evliliklerindeki sorunları aştıklarına dair bu şekilde mesaj vermişti.