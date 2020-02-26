Beren Saat’ten doğum günü paylaşımı

2014 yılında yurt dışında nikah masasına oturan Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinin arasındaki sorun, geçtiğimiz yıl güzel oyuncu Beren Saat’in doğum gününde ölen eski erkek arkadaşını paylaşmasıyla ortaya çıkmıştı.

EVLİLİĞE İKİNCİ ŞANS

Evliliklerinde 8 ay sorun yaşayan ve hiç birlikte görüntülenmeyen Kenan Doğulu ve Beren Saat’in boşanacakları iddia edildi. Haklarında ihanet haberleri dahi çıkan çift ise kimseye aldırış etmeden evliliklerine ikinci bir şans verdi. Çift, ilk kez geçtiğimiz günlerde el ele görüntülenmişti.

BEREN SAAT’TEN DOĞUM GÜNÜ MESAJI

Bugün 36 yaşına giren Beren Saat, sosyal medya sayfasından bir fotoğraf paylaşarak doğum günü mesajı yayınladı.

BEREN SAAT YAŞADIĞI ZORLUKLARA DEĞİNDİ

Saat, ” Ne yıldı… Şimdiye kadarki en zoru… Bir noktada karanlık maddeye dönüştüğünü kabul ettiğinde, bir süpernovaya daha yakınsın, ya da sadece bir hayalperestsin ve bunda hiç bir sorun yok. Gerçekten de yerin kilometrelerce altındaydım, bir mağarada en derine indim, bilincim gerçekten şarkılar üretmeye başladı. Resim yaptım, dans ettim, piyano çaldım, meditasyon yaptım, affettim, çok çalıştım. Sert ama kırılgandım. Delilik diye bir şey olmadığını ama eğer anlamaya çalışırsan başka alemler olduğunu kabullendim. Hayatın katmanları şimdi çok daha anlamlı geliyor. Ne doğum günü ama…” ifadelerini kullandı.

