Bergüzar Korel ikinci kez anne oldu

Oyuncu Halit Ergenç ile 2009 yılında nikah masasına oturan Bergüzar Korel dün akşam saatlerinde ikinci kez anne oldu. Korel’in bu evlilikten Ali adında bir de oğlu var.

Bergüzar Korel dün akşam saatlerinde bir erkek bebek dünyaya getirdi. Çift, 3.5 kg 51 cm boyundaki erkek bebeğine “ Han “ adını verdi. Doğum sırasında eşi Bergüzar Korel’i yalnız bırakmayan Halit Ergenç duygu dolu anlar yaşadı. Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

“KISA BİR İSİM KOYMAK İSTİYORUZ”

Çiftin ikinci çocuklarının adını Han koyması dikkat çekerken, Halit Ergenç’in doğumdan önce yaptığı “tıpkı ilk çocuğumuzda olduğu gibi kısa ve anlamlı bir isim olsun istiyoruz” açıklaması akıllara geldi.