Bergüzar Korel ile Halit Ergenç’ten örnek davranış!

İkinci çocuklarını ‘Han’ı kucaklarına alan Bergüzar Korel-Halit Ergenç çifti hediye istemedi. Yakın dostlarından hediye yerine hayır kurumlarına bağış yapmalarını rica ettiler.
Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti geçtiğimiz günlerde ikinci çocuklarını kucaklarına aldı. Yardımseverliği ile bilinen çift, yakın dostlarından bebek için hediye istemedi. Kendilerine hediye alacak olan dostlarını hayır kurumlarına yönlendirdiler. Yakın dostları da hayır kurumlarına bağış yaparak çiftin isteğini geri çevirmedi.