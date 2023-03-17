Berisha yeniden doğdu! Almanya Milli Takım kadrosuna çağrıldı

Fenerbahçe’ye son gün transferlerinden biri olarak 2021-2022 sezonunda katılan Mergim Berisha, sahada Sarı Lacivertliler adına bir türlü isteneni yansıtamamış ve eleştirilerin odağındaki isim olmuştu. Yıldız futbolcunun Fenerbahçe’de bir türlü istenilen performansa erişememesi sezon başında da Jorge Jesus’un gözüne girememesi nedeniyle kiralanması gündeme geldi.

BEKLENENİ VEREMEDİ

Almanya Bundesliga ekiplerinden Augsburg’a sezon başında kiralanan Berisha, resmen küllerinden yeniden doğdu. Salzburg forması giyerken de Avrupa futbol otoriteleri tarafından yakından takip edilen Berisha’nın gelişimi çok merak ediliyordu. Sarı Lacivertli forma altında bir türlü bunu gerçekleştirememesi akıllarda soru işareti bırakmıştı.

YENİDEN DOĞDU

Augsburg forması altında ise o beklentileri karşılamayı başaran golcü futbolcu yeniden Avrupa devlerini böylece harekete geçirmiş oldu. Yeniden kendisini Bundesliga’da bulan futbolcu için sürpriz gelişmeler de yaşanıyor.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Bu sezon Augsburg formasıyla yıldız futbolcu 19 maçta 9 gol, 4 asistlik performansa imza attı. Toplamda 13 gole doğrudan katkı sağlayan 24 yaşındaki golcü futbolcunun gelişimi Alman ekibinin kurmaylarını da harekete geçirdi. Fenerbahçe’den satın alma opsiyonuyla kiralanan Berisha’nın bonservisini almak isteyen Augsburg’un kısa zamanda bu hakkını kullanacağı öğrenildi.

MİLLİ TAKIMA SEÇİLDİ

Bu performansının ardından Berisha’nın beklediği haber Almanya Milli Takımı’ndan geldi. Alt yaş kategorilerinde de formasını giydiği Almanya’nın Peru ve Belçika ile oynanacak hazırlık maçları kadrosunda Berisha’nın da yer alacağı haberi geldi.

Sky Sport’un Almanya muhabirlerinden Florian Plettenberg sosyal medya hesabından Berisha’nın Almanya Milli Takımı’na seçildiğini duyurdu.