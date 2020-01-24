Berk Oktay İstanbul’a geldi alışveriş yaptı

Ekranların sevilen yapımlarından birisi olan Savaşçı dizisinde Kaan Bozok karakterini canlandıran yakışıklı oyuncu Berk Oktay, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Tek başına alışverişe çıkan yakışıklı oyuncuya, sevenleri yoğun ilgi gösterdi.

Çekimleri Eskişehir’de devam dizi için genel olarak o bölgenin kırsallarında olduklarını söyleyen oyuncu, “Yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Sürekli dağlarda olduğumuz için, izin günlerimizde soluğu ailemizin ve sevdiklerimizin yanında alıyoruz. Benim de yapmam gereken bazı alışverişler olduğu için bugün buraya geldim” açıklamasında bulundu.