Berkan Karabulut kimdir? Survivor’da ünlülere katılan Berkan Karabulut nerelidir?

Yayınlandığı günlerde izlenme rekorları kıran Survivor yarışmasında yeni yarışmacılar adaya dahil oldu. Ünlüler takımına yedek yarışmacılardan seçilerek dahil olan Berkan Karabulut’un hayatı araştırılmaya başlandı. İşte Berkan Karabulut kimdir? Berkan Karabulut kaç yaşında ve nerelidir? gibi merak edilen soruların yanıtları…

BERKAN KARABULUT KİMDİR?

Kişisel Eğitimci ve pilates hocasıdır. Aynı zamanda Fit2Move işletmesinin sahibi olan Berkan Karabulut, vücut geliştirme üzerine kendisini geliştirmektedir.

2011 yılında Bilecik Üniversitesi’nde okumaya başlayan Berkan Karabulut, 2015 yılında eğitimini tamamlayıp mezun olmuştur.

SURVİVOR’A 4 YENİ İSİM KATILDI

Acun Ilıcalı’nın, Survivor son bölümünde açıkladığı yeni yarışmacıların katılacağı bilgisinin arından yeni yarışmacılar bu akşamki bölümde yer aldı. Ünlüler ve Gönüllüler takımlarına ikişer yarışmacı dahil olurken, Ünlüler takımına Aşkım Burçe Tunay ve Berkan Karabulut, Gönüllüler takımına ise Gizem Birdal ve Yunus Emre Özden katıldı.