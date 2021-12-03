Berkay Ateş, İhsan Hala’yı yaşadığı köyünde ziyaret etti

Oyuncu Berkay Ateş, Manisa’da bir köyde yaşayan trans birey İhsan Hala’yı ziyaret etti.

Berkay Ateş, önceki gün arkadaşları ile Manisa’nın İhsan Hala’sı Ali İhsan Çolak’ı yaşadığı köyünde ziyaret etti.

Ateş, köyde trans birey olarak yaşayan İhsan Hala ile çekildiği fotoğrafları Instagram hesabından “2 Aralık, Akhisar. İhsan Hala. Hızır elinden tutsun da bana yollasın seni” notuyla paylaştı.

53 yaşındaki Ali İhsan Çolak, Manisa’nın Akhisar ilçesinin Kayışlar köyünde yaşıyor. 11 yaşında doğup büyüdüğü ailesinin yanından ayrıldı ancak cinsel yönelimi nedeniyle hayatı her geçen gün daha da zorlaştı. Köyüne döndüğünde ise bütün tabuları yıkarak kendisini kabul ettirdi. İhsan Hala olarak kendisini kabul eden köylüler de onu bağrına basıyor.

“ÇOK ZORLUKLAR ÇEKTİM”

Sosyal medyada da çok sayıda takipçisi olan İhsan Hala geçen haftalarda da Armağan Çağlayan’ın YouTube kanalına konuk olmuştu.

Programında hayat hikayesini anlatan İhsan Hala, “Kendimi bildim bileli böyleyim zaten. Kendimi fark ettiğimden beri ev işi yapayım, temizlik yapayım, anneme yardım edeyim hep öyleydim. Köyde çok mutlu ve huzurluyum. Hiçbir gelirim yok, komşularımın ve takipçilerimin yardımıyla geçinen bir insanım ama inanılmaz mutlu ve huzurluyum” demişti.

Zorluklardan bahseden İhsan Hala şu şekilde konuşmuştu:

“Yaşamak hiç kolay değil, köy yerinde hiç değil. Çok zorluklar çektim. Dışlandım, konuşulmadım, hor görüldüm, itildim, kakıldım. Hiç yılmadım. Hep üstüne gittim. İyilik ve yardımla kendimi kabul ettirdim.”