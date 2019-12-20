Berkay Veli kimdir? Berkay Veli nereli ve kaç yaşında?

Berkay Veli, 1993 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Beni Bırakma dizisi ile gerçekleştiren Berkay Veli hakkında merak edilenler haberimizde… Berkay Veli nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Atv ekranlarında yayınlanan Beni Bırakma dizisinde Emre karakterini canlandıran Berkay Veli hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Berkay Veli kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

BERKAY VELİ KİMDİR?

Berkay Veli, 1 Temmuz 1993 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezundur.

Büyük Sultan Oviedolu Kataline ve Zincire Vurulmuş Prometheus adlı tiyatro oyunlarında rol alan Berkay Veli, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Beni Bırakma dizisinde Emre karakterine hayat vermektedir. Berkay Veli, 1.78 metre boyunda, 78 kilo ve Yengeç burcudur.

Berkay Veli’nin rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Beni Bırakma (Emre) (TV Dizisi)