Berke Özer’e Ada’dan sürpriz talip!

2021-22 sezonunda sözleşmesinin sona erdiği Fenerbahçe’den ayrılarak Portekiz ekibi Portimonense’ye transfer olan Berke Özer, sonrasında yeniden Türkiye’ye dönmüştü. Özer’e yurt dışından bir başka talip çıktı.

EYÜPSPOR’A DÖNMÜŞTÜ

2021-22 sezonunda Fenerbahçe’de sergilediği başarılı performans sonrası sözleşmesinin bitmesiyle takımdan ayrılan Berke Özer, Portekiz ekibi Portimonense’ye transfer olmuştu.

Portekiz’de aradığı şansı bulamayan kaleci, 2022-23 ara transfer döneminde Eyüpspor kadrosuna katıldı.

ÜMRANİYESPOR’A KİRALANDI

Eyüpspor’un Portimonense’den transfer ettiği Berke Özer, kısa süre içerisinde Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor’a kiralandı.

Berke Özer, yeni takımında henüz süre bulamadı.

ADA’DAN TALİP VAR

2018’de Altınordu’dan Fenerbahçe’ye transfer olan Berke Özer, 2019-21 yılları arasında Belçika’da kiralık olarak Westerlo forması giymişti. 22 yaşındaki kaleciye şimdi ise Ada’dan bir talip var.

ESKİ BEŞİKTAŞLININ YERİNE ADAY

Ibrox Noise’un haberine göre İskoç devi Rangers, kadrosuna bir kaleci takviyesi gerçekleştirmek istiyor. Takımın tecrübeli file bekçisi Allan McGregor, 41 yaşına gelmiş durumda ve kaleci rotasyonuna bir takviye planlanıyor.

2012-13 sezonunda Süper Lig’de Beşiktaş forması giymiş olan Allan McGregor’ın yerine adaylardan biri de Ibrox Noise’un haberine göre Berke Özer… Hem Portekiz’de hem de döndüğü Türkiye’de henüz aradığı şansı bulamayan Berke Özer’in Rangers gibi köklü bir kulübün teklifine sıcak bakması beklenebilir.