Berksan estetik yaptırdı

Seda Sayan, Serap Paköz, Işın Karaca,, Songül Karlı ve Hande Yener’den sonra şarkıcı Berksan da Fransız askısı yaptırdı.

Seda Sayan, Serap Paköz, Işın Karaca,, Songül Karlı ve Hande Yener’den sonra Berksan da ‘Fransız askısı’ adı verilen yöntemle yüzünü gerdirdi.

Ameliyatsız yüz germe operasyonunun gerçekleştirilme anı ise sosyal medyada yayınlandı.

Berksan’ın bu görüntüleri sosyal medyada tartışma konusu oldu. Kullanıcılar, ünlü isme, “O ne ya! İhtiyacınız yoktu” ve “İzlerken benim canım yandı” şeklinde yorumlar yaptı.

FRANSIZ ASKISI NEDİR?

Ameliyatsız bir yüz germe yöntemi olan Fransız askılama yöntemi, Fransa’da geliştirilen, içi polyester, dışı silikon malzemeden yapılmış esnek iplerle cildin gerilmesi işlemidir.