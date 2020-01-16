Berlin, Trump’ın İran’a baskı yapmazlarsa yaptırımla tehdidini doğruladı, Zarif ‘Zorbaya diz çöküp bizi sattınız’ dedi

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la nükleer anlaşmadan çekilme ve tarihin en ağır yaptırımlarını dayatma kararlarının üzerine Kasım Süleymani suikastıyla tuz biber ektiği dönemde, Avrupalı tarafların İran’la nükleer anlaşmayı geçersiz kılma adımlarının gerisindeki itki ortaya çıktı.

Trump’ın Avrupalılara yaptırım tehdidine dair haber, Almanya’nın iktidar partisinin genel başkanı tarafından doğrulanırken, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Avrupalıları zorbalığa boyun eğip anlaşmayı satmakla suçladı.

Dün The Washington Post gibi ABD medya organları, ticaret savaşlarının kralı Trump’ın Avrupalı muadillerinden İran’a yeni nükleer anlaşma yapılması için baskıyı artırmalarını talep ettiği, aksi takdirde Avrupa ülkelerini yüzde 25’lik gümrük vergisiyle cezalandırmakla tehdit ettiğini yazdı.

Bugün Almanya’da koalisyon hükümetinin büyük ortağı Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin lideri ve Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Trump’ın yaptırım tehdidini doğruladı.

ABD Başkanı’nın Britanya, Fransa ve Almanya’nın İran’a nükleer faaliyetler konusunda daha fazla baskı uygulamaması halinde Avrupa’da üretilen otomobillere ithalat vergisi uygulamakla tehdit ettiğini aktaran Kramp-Karrenbauer, diğer yandan bu üç ülkenin nükleer anlaşmayla ilgili ihtilaf çözüm mekanizmasını devreye sokma girişimlerinin Trump’ın tehdidinden kaynaklanmadığını iddia etti. Alman Hıristiyan Demokrat siyasetçi, ABD’nin Kasım Süleymani suikastının ardından İran’ın anlaşmayla ilgili taahhütlerinden çekildiğini açıklamasının, Avrupa üçlüsünü bu adımı atmaya mecbur bıraktığını savundu.

Ancak haberin patlamasından önce Britanya Başbakanı Boris Johnson da İran’dan yeni nükleer anlaşmaya varmasını talep etmişti.

Buna Twitter hesabından 6 ülke ve AB ile vardıkları nükleer anlaşmayı yeniden müzakere etmeyecekleri yanıtını veren İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, “‘Obama anlaşmasını’, şimdi yerini ‘Trump anlaşması’ alsın diye imzalamadık” diyerek ekledi:

“İmzalasak bile gelecek yıl Biden, Sanders veya Warren anlaşmasına ihtiyacımız olmayacağını kim söyleyebilir.”

Joe Biden, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, 2020 ABD başkanlık seçimlerinde Trump’a karşı Demokrat Parti’nin göstereceği aday olma yarışında en öne çıkan isimler.

Told #Raisina2020 that Iran believes in diplomacy: but not in re-negotiating a UNSC Resolution we agreed on with 6 Governments & EU. We did not sign an “Obama deal” to go for a “Trump deal” now. Even if we did, who’s to say we won’t need Biden, Sanders or Warren deal next year? pic.twitter.com/Lf1AovSINJ — Javad Zarif (@JZarif) January 15, 2020

İran Dışişleri Bakanı, Trump’ın 8 Mayıs 2018’de resmen çekildiği 2015 tarihli, kısaltması JCPOA olan anlaşmayı hayatta tutma sözü veren ama bunu sağlamak için hiçbir vaadini tutmayan AB’nin foyalarını madde madde ortaya seren çok sayıda tweet dizisi attı.

ABD Başkanı’nın Avrupa otomotivine yüzde 25 ithalat vergisi uygulama tehdidi nedeniyle Avrupa üçlüsünün İran’ın anlaşmayı ihlal ettiği iddiasıyla ihtilaf çözüm mekanizmasına başvurduğuna dair haberin kupürünü paylaşan Zarif bununla ilgili şöyle yazdı:

“Teskin için taviz teyit edildi. Avrupa üçlüsü, Trump’ın yeni gümrük vergilerinden kaçınmak için JCPOA’dan arta kalanları sattı. Dostlarım, bu böyle yürümez. Siz sadece onun iştahını kabartıyorsunuz. Lisedeki zorba arkadaşınızı hatırlar mısınız? Bütünlüğünüzü satmak istiyorsanız, durmayın. Ama yüksek ahlak, yasal zemin varmış gibi SAKIN YAPMAYIN. SİZ BUNA SAHİP DEĞİLSİNİZ.”

Appeasement confirmed. E3 sold out remnants of #JCPOA to avoid new Trump tariffs. It won’t work my friends. You only whet his appetite. Remember your high school bully? If you want to sell your integrity, go ahead. But DO NOT assume high moral/legal ground. YOU DON’T HAVE IT. pic.twitter.com/tePZhN2E4X — Javad Zarif (@JZarif) January 16, 2020

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