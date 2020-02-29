Berlinale’de Altın Ayı İranlı Muhalif Yönetmenin

Berlin’de 20 Şubat’tan bu yana sinema severleri ağırlayan Uluslararası Berlin Film Festivali (Berlinale) sona erdi. Cannes ve Venedik ile birlikte dünyanın en önemli sinema festivalleri arasında yer alan festivalde Altın Ayı ödülüne “Sheytan vojud nadarad” (Şeytan Yok) adlı filmiyle İranlı yönetmen Mohammad Rasoulof layık görüldü.

Dört farklı hikaye anlatan film, bireysel özgürlüğün despotik bir rejim altında yaşamı nasıl sınırlandığını sorguluyor. Aynı zamanda filmin senaryosunu da kaleme Rasoulof’un koltuğu Berlinale’nin kapanış gecesindeki ödül töreninde boş kaldı ve Altın Ayı’yı onun adına Hamburg’da yaşayan kızı aldı.

İran’da rejim karşıtı olarak bilinen Rasoulof, geçtiğimiz yıl “ulusal güvenliği tehlikeye atmak ve İslam hükûmetine karşı propaganda yapmak” suçundan İran Devrim Mahkemesi tarafından bir yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Festivalin ikinci büyük ödülü olan “Gümüş Ayı”, ABD’li yönetmen Eliza Hittman’in “Never Rarely Sometimes Always” (Asla Nadiren Bazen Daima) adlı filmine verildi. Film, 17 yaşında hamile kalan bir kızın hikayesinde yola çıkarak, cinsel taciz ve Amerika’daki sosyal devlet yapılanmasındaki çarpıklık konularını işliyor.

Festivali izleyen eleştirmenler tarafından çok beğenilen ve favori olarak nitelenen, Fransız Benoit Delépine ve Gustave Kervern’in yönetmenliğini yaptığı “Effacer L’historique” (Tarihi Silmek) adlı komedi, bu yıl ilk defa verilen “Berlinale Özel Ödülü”nü kazandı. Film, internet mağduru üç arkadaşın bilişim sektörüne karşı verdiği sonuçta başarısız kalan mücadeleyi işliyor.

“En İyi Kadın Oyuncu” ödülü, bir aşk hikayesi üzerinden Berlin’in mimari gelişimini işleyen “Undine” filmindeki rolü için Alman oyuncu Paula Beer’e verildi.

Festivalin “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünü ise Giorgio Diritti’nin yönettiği “Volevo Nascondermi” (Gizli Yol) adlı filmindeki performansı için İtalyan aktör Elio Germano kazandı. Film, sanatçı Antonio Ligabue´nin gerçek hayat hikayesine dayanıyor.

Güney Koreli yönetmen Hong Sang-Soo festivalin “En İyi Yönetmeni” seçildi. Film beş yıllık evliliği boyunca eşinden ilk kez ayrı kalan bir kadının, uzun yıllardır görüşmediği kadın arkadaşlarıyla buluştuktan sonra mutlu olup olmadığını sorgulamasını ele alıyor.

Berlin Film Festivali’nde içerdiği pornografik ve şiddet sahneleri nedeniyle tartışmalara neden olan, Ilya Khrzhanovksy ile Yekaterina Oertel adlı Rus yönetmenlerin “Dau” adlı filmine “En İyi Senaryo Gümüş Ayı Ödülü” verildi. “Dau”, Stalin döneminde Sovyetler Birliği’ndeki yaşamın simulasyonunu hedefleyen bir sanat projesi.

Bu yıl 70’inci kez düzenlenen ve toplam 360 filmin gösterildiği Uluslararası Berlin Film Festivali’nde Türkiye’den film yoktu. Festival, 1953 yılında Berlinale’yi kuran ilk yöneticisi Alfred Bauer’in Nazi döneminde “film bürokrasisinde üst düzey görevli” olduğunun ortaya çıkması ve Jüri Başkanı Jeremy Irons’ın cinsel tacizi savunan açıklamalarının gölgesinde yapıldı.