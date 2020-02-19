Berlinale’de Gösterilen Film Sayısı Bu Yıl Azalıyor

Cannes ve Venedik ile birlikte dünya çapında en önemli sinema festivallerinden Uluslararası Berlin Film Festivali (Berlinale) bu yıl da yüzlerce filme ve beyaz perdenin yıldızlarına ev sahipliği yapıyor. 70’inci kez düzenlenen Berlinale’nin en önemli ödülü “Altın Ayı” için 18 film yarışırken, açılışı yönetmenliğini Philippe Falardeau’nun yaptığı ve başrolünü Sigourney Weaver’in üstlendiği “My Salinger Year” adlı film yapacak.

Festivalde bu yıl 71 ülkeden yaklaşık 340 film gösterilecek. Bu yılki festival bir dizi yeniliğe de sahne olacak. 19 yıl boyunca Berlinale’yi yöneten ve zaman zaman Cannes’dan daha önemli bir konuma taşıyan Dieter Kosslick’in emekliye ayrılmasından sonra onun yerine geçen isimler Carlo Chatrian ile Mariette Rissenbeck ilk kez festivali yönetiyor. İkili festivalin yan programlarının sayısını azaltarak ve gösterilecek film sayısını düşürerek göreve başladı.

Yarışma ve diğer bölümlerde kısa filmden, belgesele, müzikalden siyah-beyaz filmlere kadar 71 ülkeden toplam 340 film eleştirmenlerin ve sinemaseverlerin beğenisine sunulacak. Geçen yıl 500’e yakın filmin davet edildiği ve dünyanın en çok seyirci çeken festivali olarak bilinen Berlinale’de film sayısının düşmesine paralel, filmlerin gösterildiği salon sayısının da azalması nedeniyle seyirci sayısında da gerileme bekleniyor.

Chatrian-Rissenbeck ikilisi, festivale davet alan film sayınının bilinçli olarak azaltıldığını, bunun festivale taze bir soluk getirmenin yanısıra, sanatsal ve teknik nedenleri olduğunu açıkladı.

Berlinale Talents’ta Türkiye’den üç isim

Film sayısının azaltılmasından olumsuz etkilenen bir ülke Türkiye oldu. Geçen yıllarda, yarışmalı bölümde ve diğer önemli bölümlerde de Türkiye’den yeni yapıtlar gösterilip, çoğu zaman ödül kazanıyordu. Festival yönetimi, İstanbul’da çok sayıda film izlediklerini, ancak ana programlara alınacak nitelikte bir yapıta rastlamadıklarını açıkladı. Buna karşılık festivalin genç sinemacıları bir araya getiren bölümü Berlinale Talents’a katılacak isimler arasında Türkiye film sektöründen de üç isim var. Film editörü Selda Taşkın, yapımcı ve senarist Emine Yıldırım ile oyuncu Ece Yüksel Berlinale Talents’a seçilen isimlerden. Uluslararası Kısa Film Jürisi’nde ise Fatma Çolakoğlu yer alacak. Çolakoğlu, Türkiye’nin önde gelen küratörlerinden biri olarak tanınıyor.

Festival kapsamında, sinema dünyasının önde gelen isimlerinden, Oscar Ödülü sahibi Helen Mirren, “Yaşam Boyu Başarı Ödülü” alacak.

Festivalin yarışmalı bölümünde, yönetmenliğini Sally Potter’ın yaptığı ve başrollerini Javier Badem, Elle Fanning ve Salma Hayek’in üstlendiği “The Roads Not Taken”, İtalyan yönetmen kardeşler Damiano D’Innocenzo ve Fabio D’Innocenzo’nun “Favolacce”, Amerikalı yönetmen Abel Ferrara’nın yeni filmi “Siberia” ve Alman yönetmen Christian Petzold’un “Undine” adlı yapımları merakla beklenen filmler arasında. Ana yarışmada jüri başkanlığını İngiliz aktör Jeremy Irons üstlendi. Ancak Berlinale yönetimi, bu seçimden dolayı eleştirilere uğradı.Jeremy Irons’ın geçmişte cinsel taciz ve eşcinsel evlilik hakkında dile getirdiği görüşleri nedeniyle bu önemli görevi üstlenmesi tartışmalı ve yanlış bir karar olarak nitelendi. Berlinale yönetimi ise, Irons’ın 1990’lı yıllarda kullandığı ve sonra özür dilediği bazı sözlerden dolayı eleştirilmesinin doğru olmadığını ifade ederek, festivale çağrılan filmlerin yüzde 58’inin kadın yönetmenlerin imzasını taşıdığını açıkladı. Berlin Film Festivali Ödülleri, 29 Şubat’ta Berlinale Palast’ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Berlinale’de “Altın Ayı” için yarışacak filmler ve yönetmenler:

“Berlin Alexanderplatz” (Burhan Qurbani)

“DAU. Natasha” (Ilya Khrzhanovskiy/Jekaterina Oertel)

“Domogchin Yeoja” (Hong Sangsoo)

“Effacer l’Historique” (Benoit Delepine/ Gustave Kervern)

“El Profugo” (Natalia Meta)

“Favolacce” (Damiano D’innozenco/ Fabio D’innozenco)

“Fist Cow” (Kelley Reichardt)

“Irradies” (Rithy Panh)

“Le Sel Des Larmes” (Philippe Garrel)

“Never Rarely Sometimes Always” (Eliza Hittman)

“Rizi” (Tsai Ming-Liang)

“The Roads Not Taken” (Sally Potter)

“Schwesterlein” (Stephanie Chuat/ Vernonique Reymond)

“Sheytan vojud nadarad” (Mohammad Rasoulof)

“Sibiria” (Abel Ferrara)

“Thodos Os Mortos” (Caetano Gotardo/Marco Dutra)

“Undine” (Christian Petzold)

“Volevo Nascondermi” (Giorgio Diritti).