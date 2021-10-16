Berlin’de boşaltılan işgal altındaki arazi için protesto

Berlin’de işgal edilen bölgenin boşaltılması istenince şehir büyük protestolara sahne oldu.

Sozcu.com.tr

Köpenicker caddesinde yer aldığı için “Köpi“ adı verilen işgal evinin bahçesinde bulunan konteyner evler ve karavanlar mahkeme kararı gereği boşaltılıyor.

1990 senesinde işgal edilen ve 1991’de işgalcilere devredilen Köpi’nin önündeki bahçede bulunan ve içerisinde insanların yaşadığı konteyner evler için boşaltma kararı çıktı. Konteyner evlerde ve karavanlarda yaşayanlar çıkmamak için direnme kararı alınca, polis söz konusu alanı zor kullanarak boşalttı.

‘ALANIMIZI BOŞALTMAYACAĞIZ’



Berlin’de önceki akşam düzenlenen protesto yürüyüşüne yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Göstericiler “Bütün Berlin polisten nefret ediyor“, “Alanımızı boşaltmayacağız“ gibi sloganlar atarak işgal altındaki bölgeye kadar yürüdü. Gergin bir ortamda gerçekleşen yürüyüş esnasında eylemciler yol boyunca bazı arabalara ve iş yerlerine zarar verdi. Pencereler, camlar kırıldı. Göstericilerle polis arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Polise taş ve şişelerin de fırlatıldığı yürüyüşte bazı eylemciler gözaltına alındı. Yaralanan polislerin olduğu bildirildi. Bir polis helikopteri yürüyüşü havadan takip etti. Olayların hafta boyunca devam edeceği tahmin edilirken, Berlin’e başka eyaletlerden takviye polis birlikleri sevk edildi.

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