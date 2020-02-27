Berlin’de Corona hastane kapattı

Hastanede ameliyat edilen bir hastada virüs tespit edildiği açıklandı. Bunun üzerine geniş bir inceleme yapıldı ve bir hastada daha Corona virüsünün bulunduğu belirtildi.

Hastanenin ilgili bölümü derhal karantinaya alındı ve diğer bölümlerle teması kesildi. Hastane personeline de konuşma yasağı getirildi.

Konuyla ilgili olarak şu ana kadar bir açıklama yapılmazken, bu durum hastalığın Almanya’da da yayılma eğiliminde olduğunu gösteriyor.

14 YENİ VİRÜS VAKASI

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti yetkilileri, eyaletin Heinsberg bölgesinde 14 kişide Corona virüsü görüldüğünü açıkladı.

Hinsberg bölgesinde görülen toplam vaka sayısının 20’ye yükseldiği ifade edildi.

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