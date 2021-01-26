Berlin’de Mevlana Camisi Derneği evsizlere çorba ve yiyecek dağıttı

BERLİN (AA) – Almanya’nın başkenti Berlin’de İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı bünyesindeki Mevlana Camisi Derneği evsizlere sıcak çorba ve yiyecek ikram etti.

Kreuzberg semindeki Kottbusser Tor metro istasyonunun bulunduğu bölgede cami derneğinin üyeleri, hazırlanan çorba ve diğer yiyecekleri evsizlere dağıttı, kış şartlarına uygun giysisi olmayanlara da battaniye ve giyecek verdi.

Mevlana Camisi Derneği Başkanı İdris Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Küçük İstanbul” olarak adlandırılan Kreuzberg semtinin merkezindeki evsizlerin durumuna dernek yönetimi olarak duyarsız kalamayacaklarını belirterek "Biz 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir.' diye buyuran bir Peygamberin ümmetiyiz. Bu bağlamda etrafımızda evsiz, barksız, yuvasız olarak sürekli dışarıda caddede yatmak durumda kalan, imkansızlıktan dolayı ızdırap içindeki insanları görüyoruz." dedi.

Kahraman, uzun zamandan beri bu konuda ne yapabileceklerini düşündüklerini ifade ederek Müslüman'ın paylaşımcı olduğu düşüncesinden hareketle bu projeyi başlattıklarını söyledi.

Küçük ikramlar ve giyecek yardımı yaparak gönülleri kazanmak istediklerini vurgulayan Kahraman, bu bölgede yaşayan insanlardan sorumlu olduklarını, bu sorumluluğu yerine getirmek niyetiyle burada bulunduklarını dile getirdi.

Kahraman, her hafta salı günleri evsizlere bu tür ikramlarda bulunacaklarını kaydetti.