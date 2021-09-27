Berlin’de referandum fiyaskosu: Oy veremediler ve anayasaya aykırı çıktı

Berlin’de, genel seçimlerin yanı sıra Federal Meclis ve “dev konut şirketlerindeki evleri satın alma yoluyla kamulaştırma” referandumu vardı. Fakat referandumda önce oylar kayboldu ve sonra da seçmenler… Çok sayıda seçmen oy veremezken, kamulaştırmanın da anayasaya aykırı olduğu ortaya çıktı.

Ali GÜLEN

Almanya’da genel seçimlerin yanı sıra, Başkent Berlin’de de eyalet hükümeti ve dev Alman emlak şirketlerinin elindeki mülklerin “parayla satın alınıp kamulaştırılması” referandumu da vardı.

Bir sivil inisiyatifin bu yöndeki isteği oylandı ve bu yüzde 57.2 ile kabul edildi ancak yasal hiç bir temeli yok.

Başkentte yaşayanlar dün 6 oy verecekti. Ancak sandıklar karıştı. Bazı seçim kağıtları kayboldu. Kuyruklar uzadı, seçmenler evlerine gönderildi. Seçim tam anlamıyla yapılamadı. Birçok kişiyi 6 oyu veremedi. Uzmanlar, seçimin yenilenebileceğini duyurdu.

KAMULAŞTIRMA DEĞİL, SATIN ALMA

Berlin’deki konut darlığını çözmek için yatırımlar yapma yerine, “Deutsche Wohnen &Co.‘nun evlerini kamulaştıralım” adlı sivil inisiyatif oluşturuldu.

Bu grubun talebi, Pazar günü halka soruldu. Halk da yüzde 57.2 ile „evet“ dedi. Bu bir yasa ya da uygulama değil. Sadece fikir sorma ve yasal altyapısı da bulunmuyor. Şimdi halktan gelen bu talep üzerine Berlin Eyalet Hükümeti, bu yönde bir yasa hazırlayacak.

3000’DEN FAZLA EVİ VARSA

Yasayla, 3000’den fazla konutu olan şirketlerin konutları “satın alma yoluyla” kamulaştırılacak. Bu da 7 ile 13 milyar Euro’ya mal olacak ve parası Berlinlilerin cebinden çıkacak. Bunun yerine konut yapımına hız verilse, hem özel sektör bu işi yapacak ve eyalet para kaybetmeyecek, hem de konut sorunu çözülebilecekti.

Daha önce de, kira artışını kısıtlamak için yasa çıkaran Berlin Eyalet Hükümeti’nin kararı, Anayasa Mahkemesi’nden dönmüştü.

Şimdi halkın cebinden bu kadar yüksek para vererek kamulaştırma da, Anayasa’ya ve serbest piyasayı düzenleyen yasalara aykırı.

KİMSE SATMAK İSTEMEZSE…

Önce yasa hazırlanması ve Berlin Eyalet Meclisi’nce onaylanması gerekiyor. CDU, Liberaller ve AfD ise buna karşı. SPD de pek sıcak bakmıyor. Yeni yasanın hukuksal alt yapısının hazırlanması ve hukuki sürecin, ev sahipleri ile görüşülmesi gerekiyor.

Kimse evini satmak istemezse, konu “kördüğüm” olacak ve Anayasa Mahkemesi’ne gidecek. Bu şekilde kamulaştırma Anayasa’ya aykırı. Berlin Eyalet Hükümeti, bu yasa onaylanırsa önce Berlin Anayasa Mahkemesi’ni aşmaya çalışacak. Onu aşarsa Federal Anayasa Mahkemesi’ne takılacak.

Berlin’deki bu durum, aşırı sol partilerin mevcut sisteme soktukları bir karmaşa halini aldı, kısa sürede çözülmesi çok zor görünüyor ve çözülse bile hayli pahalıya mal olacak.

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