Berna Gözbaşı: Ligin sürpriz takımlarından olmak istiyoruz’

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirip tekrardan çıkışa geçeceklerine inandıklarını söyledi.

Süper Lig’de mücadele veren Yukatel Kayserispor, lige verilen arayı Antalya’da kamp yaparak değerlendirecek. Son oynadığı maçta Kasımpaşa’ya mağlup olan sarı kırmızılı takımda kulüp başkanı Berna Gözbaşı, ileriye umutla bakıyor.

Sosyal paylaşım sitesindeki hesabında duygularını dile getiren Başkan Gözbaşı, sürprizlerle dolu bir lig yaşandığını ifade ederek, “Yeni transferlerimizle daha da güçlenen Kayserisporumuz lige verilen arayı Antalya kampında en iyi şekilde değerlendirecek. Gücümüzü biliyoruz, inanıyoruz; futbolumuz, başarılarımız ile ligin sürpriz takımlarından olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

THIAM’IN TAKIMI ÇEYREK FİNALDE

Öte yandan Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele veren Senegal milli takımı çeyrek finale yükseldi. Kayserisporlu Mame Thiam’ın da kadrosunda bulunduğu Senegal milli takımı, son 16 turunda Yeşil Burun Adaları’nı 2-0 mağlup ederek tur atladı. Mame Thiam’ın kadroda olduğu ancak forma giymediği maçta Senegal milli takımının gollerini Sadio Mane ile Bamba Dieng attı.

Senegal milli takımı finale doğru yürürken Thiam’ın da Kayseri’ye gelerek takıma katılması o kadar gecikiyor. Sivasspor maçı sonrasında ülke milli takım kampına giden Thiam, ligde oynanan Altay, Adana Demirspor, Başakşehir ve Kasımpaşa maçlarında forma giyememişti.

İlginizi Çekebilir Kayserispor İstanbul’da mahsur kaldı!