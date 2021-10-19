Berna Laçin: ‘Kiraz pahalı’ dediğim için ifadeye çağırıldım

Oyuncu Berna Laçin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “kiraz pahalı” dediği için ifadeye çağırıldığını duyurdu.

Oyuncu Berna Laçin, ifadeye çağırıldığını duyurdu. Laçin, “Beni ifadeye çağırdılar yine, kiraz pahalı dedim diye” dedi.

“PAHALI’ DİYENE SOPA”

Laçin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Orhan Veli’nin bir şiirine de atıfta bulunarak, “Beni ifadeye çağırdılar yine ‘kiraz pahalı’ dedim diye; kiraz alınmamış sana ne. Bilinen biri değil isim vermeyeyim de harçlığını alamasın. Kısaca ‘pahalı’ diyene sopa. Orhan Veli ne demiş, ‘Bedava yaşıyoruz, bedava; Hava bedava, bulut bedava; kelle fiyatına hürriyet, esirlik bedava” ifadelerini kullandı.

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