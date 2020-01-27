Berna Laçin’den Ahmet Hakan’a: ‘Böyle bir terbiye yoksunu üslup!’

Oyuncu Berna Laçin’in Elazığ sonrası yaptığı paylaşımlar tepki çekmiş, gelen tepkiler sonrasında ise Laçin hakkında soruşturma açılmıştı. Ahmet Hakan, Elazığ’daki depremin ardından tepki çeken paylaşımı nedeniyle Berna Laçin’e soruşturma açılmasına karşı çıkarak, “Dalga geçilmeyi, kınanmayı, ayıplanmayı, küçümsenmeyi hak ediyor ” şeklinde bir yorumda bulundu. Berna Laçin’den Ahmet Hakan’a yanıt gecikmedi.

Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin hemen ardından oyuncu Berna Laçin’in yaptığı paylaşımlar tepki toplamıştı. Paylaşımların ardından savcılığın Laçin hakkında soruşturma açmasıyla ilgili Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan bir yazı kalema aldı. Hakan açıklamasında “Dalga geçilmeyi, kınanmayı, ayıplanmayı, küçümsenmeyi hak ediyor” dedi.

Hakan yazısında şunları söyledi: “Depremin büyüklüğü 6.8 olursa… Elazığ ve Malatya’ya vergi muafiyeti getirmek zorunda kalırız. Eyvah eyvah!” demişler. Ve hemen depremin büyüklüğünü 6.5’e çekerek Elazığ ve Malatya’ya vergi muafiyeti gelmesini engellemişler. İyi ama bu saçmalık, herhangi bir soruşturmayı moruşturmayı zerre kadar hak etmiyor ki! Bu saçmalık sadece ve sadece… Dalga geçilmeyi, kınanmayı, ayıplanmayı, küçümsenmeyi hak ediyor… Bir adım ötesini değil. Açmayın şuna soruşturma moruşturma. Açmayın ki… Soruşturma açmanın da bir ciddiyeti olsun yahu!”

BERNA LAÇİN’DEN YANIT GELDİ

Ahmet Hakan’ın yazısı ise Berna Laçin’i kızdırdı! Laçin şunları yazdı: “Pes! Böyle bir yalan, böyle bir trolleme, böyle başkalarının lafınla dedikodu üretme çabası! Böyle aslına bakmadan salt çamur at yarışı! Böyle bir terbiye yoksunu üslup! N’oldu! Dün Kızılay’a azıcık laf söyleyince azarlayan çok mu oldu!”