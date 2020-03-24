Berna Laçin’den uzaktan eğitim tepkisi

Corona virüsü salgını nedeniyle okulların tatil olmasının ardından öğrencilerin derslerinden geri kalmaması adına Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitimi başlatmış ve dün de ilk dersler gerçekleşmişti.

Ancak dün ekranlara yansıyan bazı görüntüler pek çok velinin tepkisini çekti. Menderes’in idam görüntülerinin şokunu atlatamadan bir başka içerikte boğaz kesme sahnesine yer verildi.

Minik çocuklar için son derece ağır olan bu görüntüler hakkında hemen herkes tepkisini sert bir şekilde gösterdi. Berna Laçin de sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla bu görüntüler hakkında ağır ifadeler kullandı ve haklı bir soru sordu.