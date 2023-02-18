Bernard Mensah, depremzedelere destek

Yazan:
Alaturka Online
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Kayserispor kaptanı Bernard Mensah, geliri depremzedelere bağışlanmak üzere teknik heyet ve futbolcuların imzaladığı Kayserispor formasını açık artırmada 40 bin TL’ye satın aldı. Kayserispor-Sivasspor Türkiye Kupası final maçı formasını en yüksek teklifi vererek satın alan Mensah ücretini vererek formayı aldı.

Mensah; “Tüm insanlığı derinden üzen depremde yaşamını yitirenler için dua ediyorum. Yaralılara şifa diliyorum. Hep birlikte acıyı paylaşmalıyız, destek olmalıyız. Benim için anlamı olan bu formayı daha anlamlı hale getiren depremzedeler için fayda verecek olmama çok sevindim. Umarım bir daha böyle acılar yaşamayız” dedi.

Forma satışından elde edilen 40 bin TL, Kayserispor’un taraftar grubu Kapalı Kale’ye gönderilerek depremzedeler yararına harcanması talebinde bulunuldu. Kapalı Kale taraftar grubu lideri Ahmet Dirgenali de, teşekkür ederek, bu gelirin son kuruşuna kadar depremzedeler yararına harcanacağı sözünü verdi.

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