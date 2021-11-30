Oyuncu Berrak Tüzünataç, konuk olduğu bir programda kariyerine nasıl başladığını anlattı.

Sozcu.com.tr

Seçkin Süngüç ve Fezi Altun’un birlikte sunduğu ‘Bize Kaldı’ adlı programına konuk olan oyuncu Berrak Tüzünataç, oyunculuğa nasıl başladığını anlattı.

“AİLEMDEN DAHA HIZLI TANIDI BENİ”

2005 yapımı ‘Organize İşler’de mafya babası Müslüm Duralmaz’ın (Cem Yılmaz) sevgilisini oynayan Tüzünataç, at üzerinde göründüğü ilk sahne için şöyle konuştu:

* İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nde okuyordum. Staj için CNN Türk’e gittim. Oradaki insan kaynakları müdürü annemden, babamdan daha hızlı tanıdı beni, ‘Sanatla ilgili bir bölüme yollayalım kızımızı’ dedi.

“TÜRK SİNEMASINA AT ÜSTÜNDE GİRDİM”

* Ben ekonomiyle ilgili bir bölüme gönderileceğimi sanarken, ‘Afiş’ programına staja yolladı. O sırada BKM bir workshop açmıştı. Ona katıldım. Katılan herkesi ‘Organize İşler’de oynattılar.

* Türk sinemasına at üstünde girdim. Çok havalı bir girişti. Çok şanslı bir başlangıç oldu. Sonra da devamı geldi” dedi.

Şu sıralar senaryo yazdığını açıklayan Tüzünataç, “Bir hikayem var. Güvendiğim insanları çok heyecanlandıran bir hikaye. Ancak aynı anda o kadar fazla işle uğraşıyorum ki, tam olarak bitiremedim” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir Babasını kaybeden Ebru Şallı’dan yürek yakan paylaşım