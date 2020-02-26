Berrak Tüzünataç ve Berk Suyabatmaz’ın kayak keyfi

Bir süredir birlikte olan Berrak Tüzünataç ve Berk Suyabatmaz, Erciyes’te görüntülendi. Çift her ne kadar görüntü vermemeye çalışsa da başarılı olamadı…
Sunucu Burcu Esmersoy’dan boşanan Berk Suyabatmaz, oyuncu Berrak Tüzünataç ile aşk yaşamaya başladı. Taze aşıklar geçtiğimiz hafta sonu Erciyes’te düzenlenen bir etkinliğe katıldı.
Beraber görüntü vermemek için köşe bucak kaçan taze aşıklar, arkadaşları Derya Şensoy ile telesiyejde görüntülendi. Fotoğraf çekildiklerini fark eden ikilinin yüzü asıldı. Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz gün boyu birbirlerinden uzak yalnız kaymayı tercih ettiler.