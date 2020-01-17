Berrak Tüzünataç’tan çıplaklık itirafı

Oyuncu Berrak Tüzünataç katıldığı bir programda evinde çıplak gezdiği ve perdeleri hiç kapatmadığı için komşularının rahatsız olduğu yönünde çıkan iddialara yanıt verdi.

Program sunucusunun sorularını tüm samimiyetiyle cevaplayan Berrak Tüzünataç, ‘Hakkında çıkan en garip haber neydi?’ sorusuna verdiği yanıtla herkesi güldürdü. Bir dönem evinde çıplak gezdiği ve perdeleri hiç kapatmadığı için komşularının rahatsız olduğu haberlerinin çıktığını söyleyen güzel oyuncu, konuyla ilgili şöyle dedi: “Röntgenci, ayıp değil mi? Sana ne! Velev ki geziyorum, içeri bakanda değil mi sorun? Ki öyle bir hobim yok. Nüdist bir durumum yok” ifadelerini kullandı.

“GÖĞÜSLERİM ESTETİK!”

Program sunucusu İbrahim Selim’in “Kendini ne kadar güzel buluyorsun?” sorusuna “10 üzerinden 8 derim” yanıtını veren Tüzünataç, “Hiç estetiğin var mı?” diye sorulunca da göğüslerini göstererek “İki tane var. Bana kadar. Karınca kararınca” dedi.