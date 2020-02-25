Beş katlı binada korku dolu anlar! Bodrum katındaki dairenin zemini çöktü!

Olay, saat 02.00 sıralarında Ankara’nın Keçiören ilçesinde meydana geldi. Kuşcağız Mahallesi Buharlı Sokak’ta bulanan beş katlı Gül Apartmanı’nda meydana geldi.

Binanın bodrum katındaki evin salon kısmındaki zemin çöktü, duvarlarda bir metre boyunda çatlaklar meydana geldi. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve belediye yetkilileri geldi.

18 DAİRE BOŞALTILDI

Evde inceleme yapan belediye ekipler, binanın tahliyesine karar verdi. Binada bulunan 18 daire boşaltılırken, apartman sakinleri geceyi akraba ve arkadaşlarında geçirmek için evlerinden ayrıldı.

Apartmanın ikinci katında oturan Sedat Kayalı, “Göçük olmuş. Daire su almış. Defalarca söyledik. Yıkılma tehlikesi var diye hepimizi çıkardılar” dedi. Binanı yöneticisi Yaşar Güler ise “Salonun altı su aldı. Bir çökme var fakat hiçbir bilgi vermeden binayı boşaltıyorlar. Bilirkişi gelmeden binayı nasıl terk edeceğiz anlamadım” diye konuştu. (İHA)