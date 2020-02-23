Beş kişinin gasp ettiği market sahibi: Şaka sandım

Adana’da silahlı ve maskeli beş kişi tarafından gasp edilen market sahibi Hasan Özkaya, yaşadıklarını anlattı. Şaka olduğunu sanarak tepki vermediğini belirten Özkaya, soyguncuların “Hareket edersen ölürsün, canını seviyorsan akıllı dur” diye tehdit ettiklerini söyledi.

Adana’da market sahibi Hasan Özkaya‘yı av tüfeğiyle etkisiz hale getirip, 120 sigara ve 4 bin 500 lirayı alan maskeli beş kişi tutuklandı.

“Ne olduğunu anlamadım. Şaka olduğunu sanarak tepki vermedim” diyen Özkaya, şunları söyledi:

“Olayın gerçek soygun olduğunu anlayınca ellerimi havaya kaldırıp Ne istiyorsanız alın” dedim. “Hareket edersen ölürsün, canını seviyorsan akıllı dur” diye tehdit ettiler. 120 paket sigara, laptop ve kasadaki 4 bin 500 lirayı alıp kaçtılar. Yakalanıp tutuklanmışlar, davamın sonuna kadar arkasındayım.”

CAMLARDAKİ RÜZGARLIKTAN YAKALANDILAR

Olay, 19 Şubat gecesi Seyhan ilçesinde meydana geldi. Ellerinde av tüfekleriyle Hasan Özkaya’nın sahibi olduğu markete giren beş kişi 120 paket sigara, laptop ve 4 bin 500 lirayı alıp kaçtı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, soyguncuların, camlarında rüzgarlık bulunan beyaz renkli plakasız otomobille kaçtıklarını saptandı. Marka ve modeli belirlenen otomobili bulmak için kentteki oto kiralama firmalarıyla irtibata geçildi. Otomobilin plakasının 01 ADR 870 olduğu belirlendi.

OTOMOBİLİ KİRALAMIŞLAR

Plaka Takip Sistemi (PTS) üzerinden aracın tüm geçiş güzergahları belirlendi. Oto kiralama firmasındaki güvenlik kamerası görüntüleri ile marketteki görüntüler eşleştirildi. Böylelikle eşkalleri ortaya çıkan şüphelileri, oto kiralama firması yetkilisi, polisin yönlendirmesiyle ‘evrakta eksik bulunduğu’ gerekçesiyle iş yerine çağırdı. İki saat sonra firmaya gelen Muhammet Emin S. (19) ve Kadir E. (20) yakalandı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda suç ortakları E.S. (17) Anıl Ahmet T. (19) ve Emircan Y. (18) de gözaltına alındı.

“PARAMIZ BİTİNCE MARKET SOYMAYA KARAR VERDİK”

Beş şüpheli sorgularında “Alkol ve uyuşturucu içmiştik. Paramız bitmişti, kiraladığımız araçla soyabileceğimiz bir market aradık. Aracın plakalarını söktük. Aracı arka sokağa bıraktık. Olaydan sonra hızlı bir şekilde kaçıp, üzerimizi değiştirdik” dedi. Polis çalınan 120 paket sigara ile paranın 2 bin 500 lirasını bulup, market sahibine teslim etti. Beş şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. (DHA)