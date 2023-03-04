Beş liderin katıldığı toplantı başladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ‘Altılı Masa’nın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili dün yaptığı “Noter masasına dönüşmüştür” açıklamasının ardından bugün Saadet Partisi Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen liderler toplantısı saat 17.15’te başladı.
Toplantı öncesi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı kapıda karşıladı.