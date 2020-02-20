Beş yılda 510 kişi kaçak alkolden öldü

Yüksek vergi oranlarıyla artan alkol fiyatları, vatandaşı merdiven altına itti. Kaçak alkol nedeniyle son beş yılda 2 bin 37 kişi hastanelere başvurdu ve bunlardan 510’u hayatını kaybetti.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen’in soru önergesini yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2014 yılında 85, 2015’te 74, 2016’da 104, 2017’de 148, 2018’de 63 ve 2019’da ise 36 kişinin kaçak alkolden öldüğünü açıkladı.

EN PAHALI ALKOL SATILAN İKİNCİ ÜLKEYİZ

Alkol ve zararlı her türlü maddeyle sonuna kadar mücadele edilmesi gerektiğini ancak ölümlere sürekli yapılan zamlar neden olduğunu belirten Antmen, şunları söyledi:

“Alkol değil zam öldürüyor. Yapılan zamlar yüzünden vatandaş sahte alkol üreticilerinin kucağına itiliyor. Alkole verilen paranın yüzde 82’si vergi. Yani vatandaş alkol aldığında kendisi değil devlet içiyor. Zaten ekonomik olarak büyük sıkıntılar çeken vatandaşımız çareyi sahte ürünlerde buluyor ve canından olabiliyor. Türkiye, Avrupa’da en pahalı alkol satılan 2. ülke durumunda. Vatandaşlar ardı arkası kesilmeyen zamlar yüzünden sahte alkole yöneliyor. Yoksa kim ister sahte alkol kullanmayı ve hayatını riske atmayı?”

KAYIT DIŞI 8 MİLYON LİTRE RAKI

Piyasadaki rakı arzının yaklaşık dörtte biri merdiven altı veya evde üretilen ürünlerden oluşurken, piyasadaki kayıtlı rakı üretiminin 32 milyon litre, kayıt dışı rakı üretiminin ise 8 milyon litre civarında olduğu belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı 2018 raporuna göre de en fazla kaçak alkollü içki ele geçirilen iller sırasıyla İzmir, Adana, İstanbul, Antalya, Mersin, Ankara, Elazığ, Denizli, Aydın ve Muğla oldu. İzmir’de 2018’de tam 1 milyon 279 bin 917 şişe kaçak alkollü içkiye el konuldu. Bu sayı İstanbul’da 82 bin 10, Ankara’da ise 20 bin 875 şişe oldu.