Beşiktaş 1 – Sivasspor 2 Maç Özeti İzle

Süper Lig’in 18. haftasında lider Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Şansalan, Kemal Yılmaz, Kerem Ersoy

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco (Dk. 72 Umut Nayir), Rebocho (Dk. 59 Diaby), Hutchinson, Elneny, N’Koudou, Ljajic (Dk. 86 Oğuzhan Özyakup), Caner Erkin, Burak Yılmaz

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Fatih Aksoy, Ziya Erdal, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 81 Yasin Öztekin), Emre Kılınç (Dk. 90+2 Papp), Yatabare (Dk. 69 Kone)

Goller: Dk. 7 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 45 Yatabare (Demir Grup Sivasspor), Dk. 33 Ljajic (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Dk. 67 Uğur Çiftçi (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 5 Roco, Dk. 80 Elneny (Beşiktaş), Dk. 32 Emre Kılınç, Dk. 47 Goiano, Dk. 61 Hakan Arslan, Dk. 78 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 80 Fatih Aksoy, Dk. 90+6 Yasin Öztekin (Demir Grup Sivasspor)

7. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Ceza sahası dışı sol çaprazdan kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Erdoğan Yeşilyurt’un şutunda kaleci Karius’un müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

11. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ljajic’in sert şutunda kaleci Samassa topu kornere çeldi.

33. dakikada Beşiktaş beraberliği sağladı. Burak Yılmaz’ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta, kaleci Samassa’dan dönen topu Ljajic kafayla ağlara gönderdi: 1-1

39. dakikada Hutchinson’ın pasıyla topla buluşan Ljajic’in ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak kaleci Samassa’da kaldı.

45. dakikada Demir Grup Sivasspor bir gol daha buldu. Fatih Aksoy’un ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Yatabare, düzgün bir vuruşla takımını 2-1 öne geçirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Demir Grup Sivasspor’un 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

54. dakikada Ljajic’in pasıyla ceza sahasına sağdan giren Caner Erkin’in dar açıdan şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

67. dakikada Demir Grup Sivasspor 10 kişi kaldı. Uğur Çiftçi ve Erdoğan Yeşilyurt’un Gökhan Gönül’e yaptığı faulün ardından hakem Ali Şansalan, Erdoğan Yeşilyurt’a sarı kart verdi. Daha sonra VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Şansalan, Erdoğan’a çıkardığı sarı kartı iptal ederek doğrudan Uğur Çiftçi’ye kırmızı kart gösterdi.

74. dakikada Caner Erkin’in sağdan kullandığı kornerde Hutchinson’ın röveşata vuruşunda kaleci Samassa meşin yuvarlağı kornere çeldi.

89. dakikada Emre Kılınç’ın ceza sahası dışı sol çaprazından kaleye gönderdi sert şutta, kaleci Karius meşin yuvarlağı tokatlayarak uzaklaştırdı.

Karşılaşmayı Demir Grup Sivasspor, 2-1 kazandı.

Maçın ardından

– Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı:

– “Aklı bir tarafa bırakıp duyguların çok ön plana çıktığı bir maçı kaybettik”

– “Olumsuz düşünmeden çıkış noktaları bularak devam etmek zorundasın, dünyanın sonu değil”

– “Transfer istemediğim yönündeki haberler tamamen yalan. Beşiktaş’ın menfaatleri doğrultusunda hareket eden biriyim”

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Demir Grup Sivasspor karşısında alınan 2-1 mağlubiyette fazla duygusal davrandıklarını söyledi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iç sahada kaybetmenin ve özellikle ikinci yarıya bu şekilde başlamanın iyi ve şık olmadığını vurgulayarak, “Aklı bir tarafa bırakıp duyguların çok ön plana çıktığı bir maçı kaybettik. Bundan sonraki süreci daha iyi değerlendirmeye çalışacağız.” dedi.

Taraftarların coşkusunun bazen oyuncuların duygularının önüne geçtiğine dikkati çeken Avcı, “Çok hatalı yediğimiz bir gol sonrasında dönme isteğimiz oldu ama hep duygularımız devrede oldu. Attığımız gol, organizasyon golü değil. Arkadan, 60 metreden final pası, yaş ortalamamız yüksek ve rakip daha genç, bu oyuna dayanamazsınız.” ifadelerini kullandı.

– Taraftarların istifa tezahüratı

Hes Kablo Kayserispor maçında taraftarların kendisine destek verdiğini ama Sivasspor maçında istifa tezahüratının yapıldığının hatırlatılması üzerine Avcı, şunları kaydetti:

“Beşiktaş taraftarı duygusunu, tutkusunu net belli ediyor. Geldiğimden beri yaşıyorum. Dalgalanmaları 6 hafta üst üste kazandığımda da yaşadım. Mevcuttakilerle en iyi performansı almaya çalışıyorum, bundan sonraki süreçte de aynı olacaktır. Taraftarın coşkusu bazen oyunda etkin olabiliyor, erken hareket etmede. Teknik adamlar, dünyanın her yerinde bunları yaşar. Sahanın içinde daha iyisini nasıl yapabilirim onun üzerine çalışıyorum. İki duyguyu da Beşiktaş taraftarı bana yaşattı. Sağlıklı bir şekilde ayakta kalmak gerekiyor. Ertesi gün yeni bir hayat başladığında kendimi toparlamam gerekiyor.”

“Vazgeçmeden devam etmek zorundasın” diyen Avcı, “O kaybediyor bu kaybediyor. Olumsuz düşünmeden çıkış noktaları bularak devam etmek zorundasın, dünyanın sonu değil.” yorumunu yaptı.

Abdullah Avcı, Burak Yılmaz’ın penaltı beklediği pozisyonla ilgili soruya, “Verilebilir gördüm, en azından VAR’a gidilebilir diye gördüm. Frikik kazandığımız N’Koudou’nun pozisyonla birebirdi.” şeklinde cevap verdi.

Saha dışı sıkıntıların olup olmadığının sorulması üzerine Avcı, “Mevcut ne yazıkki bu, en iyisini yapmaya çalışacağız. Ekonomik anlamda yönetim geldiğinden itibaren bir şeyler yapıyor, uygulamaya çalışıyor.” diye konuştu.

– Transfer konusu

Transfer istemediği yönündeki haberleri yalanlayan Avcı, bundan sonraki planlamanın gidişata göre olacağını vurgulayarak, şunları söyledi:

“Kısa vadedeki süreç daha belirleyici olacak. Ligde 18. hafta oynandı. Altyapıdan 6-8 ortalama oyuncu geliyor, gidiyor. Yarışırken alacağın sonuçlarla planlamanın üzerinden gidebilir misin transfer yapacak mıyız onu bilmiyorum. Alacağımız kararları hep beraber uygulamada göreceğiz.”

BtcTurk Yeni Malatyasporlu oyuncu Guilherme’nin Beşiktaş’ta gündeme gelmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Avcı, “Transfer istemediğim yönündeki haberler tamamen yalan. Beşiktaş’ın menfaatleri doğrultusunda hareket eden biriyim. O gelseydi 14 yabancımız olacaktı, bonservis parası olacaktı. Son bir senede Malatya’da oynamış. Daha farklı oyuncu profili istiyorduk. Çalışmalarımız devam ediyor, pozisyon olarak tespit ettiğim oyuncular var.” diyerek sözlerini tamamladı.

Maçın ardından

– Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay:

– “Maçın başından sonuna kadar oyun disiplinini bozmadan iyi mücadele ettik”

– “Altımızdaki takımların hepsi ‘şampiyon biz olacağız’ diyor. Haklı olabilirler. Biz maç maç bakıyoruz, puan hesabı yapmıyoruz, önümüzdeki maçı kazanmaya çalışıyoruz”

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, takımının Beşiktaş’ı 2-1 yendiği maçta iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kolay bir maç olmayacağını bilerek sahaya çıktıklarını belirterek, “10 kişi kaldık daha çok mücadele ettik. Kazandığımız topları iyi kullandık, güzel iki gol bulduk. 10 kişi kaldıktan sonra daha çok pozisyonlara girdik, takımı tebrik ediyorum. Maçın başından sonuna kadar oyun disiplinini bozmadan iyi mücadele ettik.” diye konuştu.

Beşiktaş’ın etkili olduğu duran toplarda da dikkatli oynadıklarını kaydeden Çalımbay, “İyi galibiyet aldık. Beşiktaş ile burada oynayıp galip gelmek iyi bir şey. Kaliteli oyunculardan kurulu birtakım. Önümüzde çok maç var, kolay değil. Elimizden geldiği kadar iyi şekilde mücadele edip iyi yerde bitirmek için her şeyi yapacağız.” ifadelerini kullandı.

– “Esas maçlar bundan sonra başlayacak”

Şampiyonluk şanslarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Çalımbay, şu görüşleri paylaştı:

“Daha 16 maç var, kolay değil. Çoğu takımlar beklenmedik anlarda puan kaybedecek. Esas maçlar bundan sonra başlayacak. Şu anda biz hariç herkes şampiyonluğa aday. Altımızdaki takımların hepsi ‘şampiyon biz olacağız’ diyor. Haklı olabilirler. Biz maç maç bakıyoruz, puan hesabı yapmıyoruz, önümüzdeki maçı kazanmaya çalışıyoruz. Şampiyonluk konusu çok erken.”

Çalımbay, Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş’ın takımda kalmalarına değinerek, “Emre ve Mert devre arasında giderlerse sıkıntı yaşarlar. İkisiyle de konuştum. İyi yere gitmeyi hak ediyorlar. Önümüzdeki sezon konumumuzu korursak, mutlu sonla bitirirsek onlar da kuvvetli şekilde bir takıma giderlerler; arkadaşlarıyla uyum sağlarlar. Onlar için daha iyi olur. Kalmayı onlar da kabul etti. 6 ay sonra sözleşmeleri bitiyor, inşallah iyi bir takıma giderler.” şeklinde konuştu.

Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Samet Aybaba’nın “Beşiktaş’ta ben sportif direktör, Rıza Çalımbay teknik direktör neden olmasın?” sözlerinin hatırlatılması üzerine Çalımbay, “Samet ağabeyden kaptanlığı aldım, yeri çok farklı. Güzel düşünmüş olabilir. Bayern Münih’te futbolcusu sportif direktör, antrenör oldu. Beşiktaş da yararlanabilir. Sadece ben değil, bir sürü arkadaşımız var. Hepimiz kendimizi geliştirdik. Beşiktaş benim için bambaşka bir yer. Futbol hayatıma Beşiktaş’ta başladım Beşiktaş’ta bitirdim. Burada çalışmak, görev yapmak bizim için ayrı bir şey. Şu an bulunduğum yer doğduğum, büyüdüğüm yer. Kendi memleketim olduğu için çok büyük sorumluluğum var. İyi bir yerde bitirmek istiyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.

Beşiktaş, lider Sivasspor karşısında tutunamadı

– Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig’in ikinci yarısının ilk haftasında Demir Grup Sivasspor’a 2-1 yenildi

– Beşiktaş, bu sezonki resmi maçlarda 13. yenilgisini aldı

– Sarı kart gören Muhammed Elneny, cezalı duruma düştü

– Puanını 40’a çıkaran Sivasspor, liderliğini sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig’in ikinci yarısına kötü başlangıç yaptı.

Ligin 18. haftasında lider Demir Grup Sivasspor’u ağırlayan siyah-beyazlı ekip, ilk yarıda yediği gollerle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Bu sezon ligde 6. yenilgisini alan Beşiktaş, 30 puanda kaldı.

– 2020’ye kötü başlangıç

Beşiktaş, 2020 yılına kötü başladı.

Yılın ilk maçını Ziraat Türkiye Kupası’nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapan siyah-beyazlı ekip, rakibine deplasmanda 3-2 yenildi.

Beşiktaş, Süper Lig’de ise Sivasspor’a 2-1 yenildi.

Bu yılın ilk 2 maçında 3 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 5 gol gördü.

– Bu sezonki 13. yenilgi

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bu sezon 27. resmi maçına çıkan Beşiktaş, 13. kez yenildi.

Süper Lig’de 6, Avrupa Ligi’nde 5 yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 2 defa yenildi.

Avcı yönetiminde 11 kez kazanan Beşiktaş, 3 maçı ise beraberlikle tamamladı.

Bu sezonki 27 resmi karşılaşmada 39 gol bulan Beşiktaş, kalesinde 44 gol gördü.

– Ligde gol yeme serisi 6 maça çıktı

Beşiktaş, ligde üst üste 6. maçta gol yemekten kurtulamadı.

Ligin ilk yarısındaki son 5 maçta Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği’nden gol yiyen siyah-beyazlı ekip, Sivasspor karşısında da kalesini gole kapatamadı.

Beşiktaş, son 6 karşılaşmada toplam 11 gol yedi.

– Beşiktaş, rakibine evinde 6. kez yenildi

Siyah-beyazlı ekip, evinde Sivasspor’a 6. defa yenildi.

Beşiktaş, 13’ü İstanbul’da, biri Ankara’da olmak üzere ev sahipliği yaptığı 14 lig maçında Sivasspor’u 5 kez yenerken, 3 mücadeleyi beraberlikle tamamladı.

İç sahadaki karşılaşmalarda rakibine 22 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde 18 gol gördü.

Geçen sezon Vodafone Park’ta rakibine 2-1 yenilen Beşiktaş, bu sezonki iç saha karşılaşmasını da aynı sonuçla tamamlamaktan kurtulamadı.

Siyah-beyazlı ekip, ligin ilk yarısında deplasmanda Sivasspor’a 3-0 yenilmişti.

– Yine gollü maç

İki takım arasında ligde daha önce oynanan 27 lig karşılaşması gollü bitirken, 28. mücadele de aynı şekilde tamamlandı.

Geride kalan maçlarda Beşiktaş 6, Sivasspor 5 kez gol yollarında suskun kalırken, şu ana kadar 0-0’lık sonuca rastlanmadı.

– Ljajic 15 hafta sonra gol attı

Siyah-beyazlı ekibin beraberlik golünü atan Adem Ljajic, Süper Lig’de 15 hafta sonra gol sevinci yaşadı.

Ligde 2. haftadaki Göztepe karşılaşmasında fileleri havalandıran Ljajic, sonraki 15 karşılaşmada takımına bu şekilde katkıda bulunamamıştı.

– Elneny cezalı

Karşılaşmanın 80. dakikasında sarı kart gören Muhammed Elneny, cezalı duruma düştü.

Elneny, cezası nedeniyle 19. haftadaki Göztepe maçında forma giyemeyecek.

– Taraftarlardan tepki

Siyah-beyazlı taraftarlar, Adem Ljajic ve Loris Karius’a tepki gösterdi.

Taraftarlar, son bölümde ise “Sergen Yalçın” lehine tezahürat yaptı. Siyah-beyazlılar, “Abdullah Avcı istifa” şeklinde tezahürat yaptı.

Bu arada dünyanın ilk dijital scouting projesi “Geleceğin KaraKartalı”nı kazanan 14 yaşındaki Aksaraylı Elif Can, karşılaşmanın devre arasında sahaya çıktı.

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı’nın altyapısına seçilen Elif Can, yaptığı gösteriyle taraftardan alkış aldı.

– VAR kararıyla kırmızı kart

Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan, Video Yardımcı Hakem (VAR) kararıyla gösterdiği kartları değiştirdi.

Karşılaşmanın 65. dakikasında Erdoğan Yeşilyurt ve Uğur Çiftçi’nin müdahalesiyle Beşiktaşlı oyuncu Gökhan Gönül yerde kaldı. Faul kararı veren Şansalan, Erdoğan Yeşilyurt’a da sarı kart gösterdi.

Daha sonra pozisyonu bir daha izleyen hakem Şansalan, Erdoğan’ın sarı kartını iptal edip faulü yapan Uğur Çiftçi’yi direkt kırmızı kartla cezalandırdı.

– İki takım oyuncuları arasında gerginlik

Maçın 78. dakikasında Muhammed Elneny ile Fatih Aksoy’un itişmesi sonucu iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı.

Gerginliğin sonlanmasının ardından hakem Şansalan, her iki oyuncuya sarı kart gösterdi.

– Sivasspor’dan 12. galibiyet

Süper Lig’de 12. galibiyetini alan Sivasspor, puanını 40’a çıkararak liderliğini sürdürdü.

Ligde son olarak Galatasaray’a 3-2 yenilen Sivasspor, yenilmezlik serisini ise 10 maça çıkardı. Sivasspor, bu süreçte 9 galibiyet ve bir beraberlikle 28 puan elde etti.

Sivaslılar’ın Beşiktaş galibiyeti sevinci – SİVAS

Sivaslılar, Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor’un 18. haftada deplasmanda Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etmesini coşkuyla kutladı.

Maçın bitişiyle birlikte tarihi kent meydanında toplanan kırmızı-beyazlı taraftarlar meşaleler yakarak takımları lehine tezahüratta bulundu.

Birçok vatandaş ise araç konvoyu yaparak şehir turu attı.

Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde toplanan çok sayıda Sivasspor taraftarı davul zurna eşliğinde halay çekti.

Sivas Belediyesi ise Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan ilan panosundan Sivasspor’un galibiyetini kutladı.

Maçın ardından

– Demir Grup Sivassporlu futbolcu Fatih Aksoy:

– “10 kişi kaldık ama mücadeleyi asla bırakmadık”

Süper Lig’in 18. haftasında Beşiktaş’ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor’un genç futbolcusu Fatih Aksoy, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılarak yollarına devam ettiklerini söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fatih Aksoy, “Devre arasından sonra ritmimizin düşüp düşmeyeceğini merak ediyorduk. Beşiktaş belki ligin en zor deplasmanı, zor olacağını da biliyorduk. 10 kişi kaldık ama mücadeleyi asla bırakmadık. Zor bir maçtı ama zor olan şeyler bazen güzeldir.” diye konuştu.

Beşiktaş’ın kiralık olarak Demir Grup Sivasspor’a gönderdiği ve bu sezonki performansıyla dikkati çeken Fatih Aksoy, maç içinde Muhammed Elneny ile yaşadığı pozisyonu da anlattı.

Beşiktaş’ın hızlı oyun kurmasına izin vermek istemediğini kaydeden 22 yaşındaki futbolcu, şunları kaydetti:

“Benim için zor bir maçtı. Duygusal bir insanım. Hocalarım ve arkadaşlarım yardımcı oldu bu maça hazırlanmama. O pozisyonda çok suçum yok. Rakibin hızlı başlamasına izin vermememiz gerekiyordu. Beşiktaş’ın bazı oyuncularını boş bırakırsanız size bela olabilir. Rakibin oyuncusu beni itti, bir kargaşa oldu. Sonra Caner abi ve Burak abi ile konuştuk. Onlar benim abim. Hem saha için hem saha dışında benim yanlışlarımı söyleyebiliriler ama taraftarın tepkisi beni kırdı. Burada çok oyuncu ıslıklandı, taraftarlar Türk oyunculara da biraz sahip çıksınlar. Ben bu camiaya henüz bir şey vermedim. Rakip forma ile geldim. Islıklanmam normal ama kırıldım.”

Beşiktaş-Sivasspor maçından notlar

– Siyah-beyazlı ekipte Burak Yılmaz, Enzo Roco ve Adem Ljajic ilk 11’de görev aldı

– Beşiktaş’ta sarı kart cezalısı Victor Ruiz ile sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz ve Jeremain Lens kadroda yer almadı

– Lider Demir Grup Sivasspor’da sarı kart cezalısı Mert Hakan Yandaş ve sakat Fernando zorlu maçta forma giyemedi

Beşiktaş, Süper Lig’in ikinci yarısının ilk haftasında Demir Grup Sivasspor’u konuk etti.

Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları nedeniyle birinci yarının son haftasında görev alamayan Burak Yılmaz ile Enzo Roco, Sivasspor karşısında ilk 11’de sahaya çıktı. Roco, Ziraat Türkiye Kupası’nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maçta yedek soyunmuştu.

Beşiktaş’ta ayrıca devre arası kampında sakatlanan Adem Ljajic de zorlu karşılaşmada takımını yalnız bırakmadı ve 11’de forma giydi.

– Rebocho da ilk 11’de

İlk yarının son karşılaşması olan Gençlerbirliği mücadelesinde yedek soyunan Pedro Rebocho da 18. hafta mücadelesinde ilk 11’de şans buldu.

Beşiktaş’ta ayrıca Loris Karius, Atiba Hutchinson, Muhammed Elneny, Georges-Kevin N’Koudou, Domagoj Vida, Gökhan Gönül ve Caner Erkin ilk 11’de oynadı.

– Ruiz cezalı, Lens ve Dorukhan sakat

Siyah-beyazlı ekipte sarı kart cezalısı Victor Ruiz, Sivasspor mücadelesinde görev alamadı.

Beşiktaş’ta ayrıca sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz ile Jeremain Lens de Sivasspor maçında oynayamadı.

– Douglas 91 gün sonra kadroda

Sivasspor karşısında yedek soyunan Douglas Santos, 91 gün sonra kadroya dahil edildi.

Siyah-beyazlı formayla son olarak 19 Ekim 2019’daki MKE Ankaragücü maçında forma giyebilen Brezilyalı oyuncu, sakatlığı nedeniyle uzun süre takımından ayrı kalmak zorunda kalmıştı.

Beşiktaş’ta ayrıca Utku Yuvakuran, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz ve Abdoulay Diaby, yedek soyundu.

– Lider Sivasspor’da 2 eksik

Ligin ilk yarısını lider tamamlayan Sivasspor, ikinci devrenin ilk haftasına 3 oyuncusundan yoksun çıktı.

Sivasspor’da cezalı Mert Hakan Yandaş’ın yanı sıra sakatlığı bulunan Fernando, Beşiktaş karşısında görev alamadı.

– Maça yoğun ilgi

Karşılaşmaya her iki takımın taraftarları büyük ilgi gösterdi.

Vodafone Park tribünlerinin büyük bölümü dolarken mücadeleyi 35 bine yakın taraftar izledi. Sivassporlu taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümden takımlarına destek oldu.

Beşiktaşlı taraftarlar, açtıkları pankartla yangın felaketiyle karşı karşıya kalan Avustralya’ya destek verdi.

Maçın hakemleri ve iki takım oyuncuları sahaya “Futbola şiddetle değil gönülden bağlanın” yazılı pankartla çıktı.