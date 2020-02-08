Beşiktaş 3 – Gaziantep 0 Maç Özeti İzle

Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK’yi 3-0 mağlup etti.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Alper Ulusoy, Ali Saygın Ögel, Mehmet Cem Hanoğlu

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Diaby (Dk. 74 Lens), Ljajic (Dk. 46 Boateng), Hutchinson, N’Koudou, Burak Yılmaz (Dk. 82 Umut Nayir)

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Olkowski, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Toşca, Morais, Maxim, Sousa, Güray Vural (Dk. 67 Diarra), Kayode (Dk. 80 Kenan Özer), Muhammet Demir (Dk. 67 Twumasi)

Gol: Dk. 52 Burak Yılmaz (Penaltıdan), Dk. 70 Boateng, Dk. 90+4 Lens (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 39 N’Koudou, Dk. 54 Gökhan Gönül, Dk. 79 Caner Erkin (Beşiktaş), Dk. 47 Kana Bıyık, Dk. 88 Kenan Özer (Gaziantep FK)

28. dakikada Ljajic’in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Burak Yılmaz’ın şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

38. dakikada Diaby sağ tarafta rakibinden sıyrılarak çizgiye indi ve meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Burak Yılmaz ön direkte göğsünde yumuşattığı topu kafayla kaleye gönderdi, kaleci Günay Güvenç gole izin vermedi ve topu kornere attı.

42. dakikada Diaby’nin ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda kaleci Günay Güvenç topun kaleye girmesini engelledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

52. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. 48. dakikada Elneny’nin ortaladığı topu Hutchinson kafayla ağlara gönderdi. Ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golün ardından hakem Alper Ulusoy, VAR incelemesine başvurdu. Alper Ulusoy monitörde tekrar izlediği görüntünün ardından pozisyon öncesinde elle müdahale olduğuna hükmederek penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşu için topun başına geçen Burak Yılmaz meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

70. dakikada Beşiktaş skoru 2-0 yaptı. Diaby’nin pasıyla sağdan çizgiye inen Gökhan Gönül’ün içeri çevirdiği topu siyah-beyazlı takımın yeni transferi Kevin-Prince Boateng ön direkte tek dokunuşla gole çevirdi: 2-0

76. dakikada Caner Erkin’in kullandığı köşe vuruşu sonrası ceza sahasında yaşanan karambolde Ruiz’in şutunu savunma çizgiden çıkardı.

90. dakikada Caner Erkin’in uzun pasıyla ceza sahasına giren Lens’in vuruşunda kaleci topun ağlarla buluşmasına izin vermedi.

90+4. dakikada Beşiktaş üçüncü golünü attı. Caner Erkin’in soldan ortasına ceza sahası içinde yükselen Lens kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0

Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın:

“Yukarıya yakın olmak için kazanmak zorundayız, her hafta mesafe kat etmek zorundayız”

“İlk yarıda ağır oynadık. İkinci yarıda oyuncu değişikliğiyle daha iyi oynadık”

“Kaybetmeye alışmış oyuncu grubu var, bu çok sıkıntılı. Daha önce 6-7 zor şarttaki takımda çalıştım. Onun için değişimin nasıl olacağını biliyorum”

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gaziantep FK karşısında alınan 3-0’lık galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Sergen Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, içinde bulundukları durumdan dolayı kazanmalarının önemli olduğunu belirterek, “İçinde bulunduğumuz durum kredimizin olmadığını gösteriyor. Yukarıya yakın olmak için kazanmak zorundayız, her hafta mesafe kat etmek zorundayız.” dedi.

İyi oyunlarını skorla birleştirmeleri gerektiğini kaydeden Yalçın, “Bizim için iyi hafta sonu oldu, mutluyuz. Galibiyet camianın bütünleşmesi için önemliydi. Bugün ciddi birlik beraberlik vardı, en hoşumuza giden bu oldu.” diye konuştu.

Gaziantep FK karşısında oyuna tutuk başladıklarını anlatan Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Rakipler çok savunma yapıyor, set oynamak zorunda kalıyoruz. O nedenle rakibi açmakta zorlanıyoruz. İlk yarıda ağır oynadık. İkinci yarıda oyuncu değişikliğiyle daha iyi oynadık. Boateng takımın ön tarafta olmasını, topun bizde kalmasını ve böylece kolay hücum etmemizi sağladı. Fazla adamla ceza alanına girmemizi sağladı, skor yapmamızı kolaylaştırdı.”

Ligde uzun bir yarış sürecinin olduğunu vurgulayan Yalçın, her hafta üstüne koyarak ilerlemek istediklerini dile getirdi.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan ve Gaziantep FK maçıyla sahalara dönen Jeremain Lens ile ilgili soruyu yanıtlayan Yalçın, şunları söyledi:

“Lens kötü oyuncu değil, fizik gücü olan bir oyuncu. İşler iyi gitmediğinde oyuncular demoralize oluyor. Oyunun son yarım saatinde iştahlı Beşiktaş vardı, oynamak isteyen takım vardı. 80-90 dakika arasında bile baskı yapan oyuncu grubu vardı. Boyd var. Boateng katıldı, Necip ve Lens döndü. Kulübemiz de güçlendi, hamle yapacak gücümüz oldu. Oyuna soktuklarımız katkı verdi.”

Maçın ikinci yarısında görev vermediği Adem Ljajic’in performansının düşük kaldığına dikkati çeken Yalçın, “Takımın gerisinde kaldı. Üretme sorunu yaşarken Adem’in yardımcı olması gerekiyordu. Boateng, ikinci yarı o yardımı hücum anlamında yaptı. Adem de fizik gücünü artırıp takımın içine katılacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

Geçmiş dönemlerde futbolcu olarak Beşiktaş formasını giyen Yalçın, teknik direktör olarak takımın başında olmasıyla ilgili duyguları konusunda şöyle konuştu:

“Uzun yıllar sonra buraya gelmek farklı duygular yaşatıyor. İnsanın içi kıpır kıpır oluyormuş. Sağa sola bakıyorum neredeyim diye… Yavaş yavaş alışacağız.”

– “Değişim gerekiyor”

Kazandıkları Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK maçlarının kendileri için ölçü olmadığını belirten Yalçın, “Şu anda ölçü zor. Değişim gerekiyor, bunun için kazanmak lazım. Kazanmadığında istediğin kadar iyi oyna. Futbolda sonuç gelmediğinde istediğini yapamazsın. Fizik gücümüz, moralimiz yukarıya çıkacak. Sonucunda ne olur göreceğiz. Biraz zor. Bundan sonra zor maçlar oynayacağız. Başakşehir, Trabzon, Alanya maçlarımız var, ölçü bunlar olacak.” ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk yarışının içinde olmak istediklerini kaydeden Yalçın, “Büyük takımlar için yarışın dışında kalmak maalesef işleri zorlaştırıyor. Büyük takımda yarışın dışında kalırsak ondan sonra sezonun devamında oyuncuları motive etmek çok zor. Mutlaka bu yarışın içinde olmalıyız. Bir yerden bir şeyi yakalamak zorundayız. Elimizde yarışın içinde kalmaktan başka bir şey kalmadı.” diye konuştu.

– “Takımımız kötü değil”

Yalçın, takımın başına gelmesiyle neyin değiştiği sorusuna şu yanıtı verdi:

“Benden öncesini yargılamak doğru olmaz. Mental değişiklik gerekiyor. Kaybetmeye alışmış oyuncu grubu var, bu çok sıkıntılı. Daha önce 6-7 zor şarttaki takımda çalıştım. Onun için değişimin nasıl olacağını biliyorum. Önce kafalarını değiştirmek lazım, işin oyun tarafı kolay. Takımımız kötü değil, yetenekli oyuncularımız var. Sadece birlikte hareket etmeye ihtiyacımız var. Taraftar, yönetim beraber hareket etmek zorundayız. Her oynadığımız maçı kazanmak zorundayız ve kazanmak için çıkacağız.”

Daha önce teknik direktörü olan Mircea Lucescu’nun kulüpte tekrar görevlendirileceği yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine Yalçın, “Çok sevdiğim ve saygı duyduğum bir isim. Onunla ilgili negatif yorum yapmam. Gelecekse istediği her göreve gelebilir. Hangi görevi istiyorlarsa getirebilirler.” ifadelerini kullandı.

– “Önümüzde zor bir 5 hafta var”

Şampiyonluk konusunu konuşmanın erken olduğunu anlatan Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı:

“Puan cetvelinde şampiyonluğu konuşacak pozisyonda değiliz. O pozisyona gelirsek ne gerekirse konuşuruz. Önümüzde zor bir 5 hafta var. Ondan sonra ne planladığımızı ve hedefimizin ne olduğunu net olarak söyleyebilirim. Çok değerli 5 hafta var. Kazanmak zorundayız. Bu 5 haftadan çıkarsak o zaman farklı şeyler konuşabiliriz.”

Maçın ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica:

“İki takım da bu maçın düdüğü çalana kadar kararları kendileri veremedi”

“(Kenan Özer’in sarı kart gördüğü pozisyon) Gökhan Gönül, o pozisyonda Kenan’a yaptığı müdahalede hakeme penaltı olduğunu söylemiş ama hakem Kenan’ı sarı kartla cezalandırdı”

Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş’a 3-0 yenilen Gaziantep FK’nin teknik direktörü Marius Sumudica, yönetiminden dolayı maçın hakemi Alper Ulusoy’a tepki gösterdi.

Sumudica, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hakemi eleştirerek, “İki takım da bu maçın düdüğü çalana kadar kararları kendileri veremedi. Beşiktaş’ın hak etmediğini söylemek istemiyorum, tebrik ediyorum. Bugüne kadar şüpheli pozisyonda hakemin bizim lehimize kararlarını verdiğini ve böyle üç puan aldığımızı hatırlamıyorum.” dedi.

Maçta iki pozisyona değinen Sumudica, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Güray’ın pozisyonunda oyuncumuzun kolu vücuduna yapışık. Öyle zıplıyor, kolu açık değil. 3 dakika süren VAR incelemesi penaltı kararı veriliyor. Beşiktaş’ın bu şekildeki pozisyonlara ihtiyacı yok. İyi hocaları var, iyi saha, iyi takım. Hakemlerin desteğine ihtiyacı yok.”

– Gökhan Gönül’ü tebrik etti

Sumudica, maçın 80. dakikada Beşiktaş ceza alanı içinde Kenan Özer’in yerde kaldığı pozisyonda, müdahale eden Gökhan Gönül’ün hakem Alper Ulusoy’a penaltı olduğunu söylediğini ama hakemin buna uymadığını söyledi.

“Gökhan Gönül’ü tebrik ediyorum” diyen Rumen teknik direktör, “Gökhan Gönül, o pozisyonda Kenan’a yaptığı müdahalede hakeme penaltı olduğunu söylemiş ama hakem Kenan’ı sarı kartla cezalandırdı. Kenan gelecek haftaki maçta cezalı duruma düştü.” ifadelerini kullandı.

Bir hafta boyunca maça hazırlandıklarına dikkati çeken Sumudica, “Hakem oyunun dengesini bozarsa, kararlar rakip takım lehine olursa ne yapmam gerekiyor? Gaziantep orta sıralarda, Avrupa mücadelesi var. Küme düşmemeye oynuyor. Bizim maçlarımız bu şekilde mi oynanacak. VAR’ın düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum, yoksa Türk futbolunu mahvedecek. Neden Kenan’ın pozisyonunda VAR’a gidilmedi.” değerlendirmesinde bulundu.

Maçın ardından Gaziantep FK’li futbolcu Kenan Özer:

“Hadi bana inanmadın, Gökhan’a inanmadın, VAR var kardeşim. Bu VAR neden var?”

Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş’a 3-0 mağlup olan Gaziantep FK’nin tecrübeli futbolcusu Kenan Özer maçın hakemi Alper Ulusoy’u eleştirdi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan kırmızı-siyahlı futbolcu, karşılaşmanın son bölümlerindeki penaltı pozisyonuyla ilgili konuştu.

Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül’ün karşılaşmanın hakemine pozisyonla ilgili olarak “penaltı” dediğini vurgulayan Kenan Özer, şunları kaydetti:

“Gökhan’ın bir müdahalesi var. Hakem kendimi yere attım diye sarı kart verdi. Pozisyondan sonra Gökhan’a ‘Doğruyu söyler misin?’ dedim. O da sağ olsun ‘Hocam, Kenan’a müdahalem var, kendini yere atmadı, penaltı.’ dedi. Hadi bana inanmadın, Gökhan’a inanmadın, VAR var kardeşim. Bu VAR neden var? Ya da bize yok mu? Her pozisyonda gittin 10 dakika pozisyonu izledin. Beşiktaş’a olmayan bir penaltı verdin. Beşiktaş hak ederek kazandı, ona bir şey demiyoruz ki ama benim üç sarı kartım vardı, o yüzden dokundu bana.”

Yaşananlara anlam veremediğini söyleyen Kenan Özer, “Zaten maç 2-0, bitmiş gitmiş. Versen ne olur, vermesen ne olur. Pozisyon penaltı, onu vermedin sarı kart bari verme. Git VAR’a bak. Niye bakmıyorsun kardeşim. Nedir bu. Bu adaletsizliğe anlam veremiyorum. Söyleyecek bir şey yok. Allah’a havale ediyorum Alper Ulusoy mudur, nedir. Yapacak bir şey yok. Kaybettik, Beşiktaş’ı tebrik ediyorum. Zirve adına güzel bir galibiyet aldılar.” şeklinde konuştu.

Maçın ardından Beşiktaşlı futbolcu Kevin-Prince Boateng:

“Çok mutluyum, harika oldu. Bundan daha iyisi olamazdı”

Süper Lig’in 21. haftasında Gaziantep FK’yi 3-0 mağlup eden Beşiktaş’ın ikinci golünü kaydeden Kevin-Prince Boateng, kendisi için unutulmaz bir maç olduğunu söyledi.

Siyah-beyazlı takımın devre arasında kadrosuna kattığı Boateng ilk maçında gol atmasının kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, “Çok mutluyum, harika oldu. Bundan daha iyisi olamazdı. Bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bugün kazanmak çok önemliydi. Kazandık ve keyfini taraftarlarımızla birlikte çıkardık. İlk yarıda zorlandığımız bölümler oldu ama şunu biliyorduk; golü bulduktan sonra rakip alan bırakacaktı. Öyle de oldu.” diye konuştu.

Boateng, duygularını “Birçok ülkede bulundum, birçok takımda oynadım. Gerçekten unutulmaz bir an oldu benim için. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu tip bir anı benim için bu kadar özel bir ana getirdiler. Tüylerim diken diken oldu.” şeklinde dile getirdi.

Saha içinde nerede görev verilirse oynayabileceğini belirten Beşiktaşlı futbolcu şunları kaydetti:

“Farklı pozisyonlarda oynayabilen bir oyuncuyum. Teknik direktörümüz nerede ihtiyaç duyarsa orada görev alacağım, takıma katkı vermeye çalışacağım. Tabii ki de gole yakın bölgelerde oynamayı tercih ediyorum ama teknik direktörümüz uygun görürse daha geride de oynayabilirim. Hala gol atabilirim buna inanıyorum. Her zaman takıma katkı yapmak için hazır olacağım.”

Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde yine kazandı

– Siyah-beyazlı takım, Süper Lig’in 21. haftasında Gaziantep FK’yi 3-0 yendi

– Burak Yılmaz, üst üste 4. kez gol attı

– Yeni transfer Kevin-Prince Boateng, ilk maçında gol sevinci yaşadı

– Sarı kart gören Gökhan Gönül, cezalı duruma düştü

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde üst üste ikinci kez kazandı.

Abdullah Avcı’nın yerine görev getirilen Yalçın’ın çıktığı ilk maçta Çaykur Rizespor’u 2-1 yenen siyah-beyazlı ekip, 21. hafta mücadelesinde ise Gaziantep FK’yi 3-0 mağlup etti.

Ligde 11. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 36’ya çıkardı.

– Gol VAR kararının ardından geldi

Beşiktaş, VAR kararının ardından 1-0 üstünlük yakaladı.

Siyah-beyazlı takım, 48. dakikada Muhammed Elneny’nin sağ çaprazdan ortasında Atiba Hutchinson ile gol bulurken, hakem Alper Ulusoy ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Video Yardımcı Hakem’e (VAR) başvuran Ulusoy, pozisyonu kenardan izledi. Ulusoy, izledikten sonra ceza alanı içinde topun Güray Vural’ın eline çarpttığı gerekçesiyle penaltı kararı verdi.

Burak Yılmaz, bu kararın ardından penaltı atışından takımını 52. dakikada 1-0 öne geçirdi.

– Ligde 8 maç sonra gol yemedi

Beşiktaş, Süper Lig’de 8 maç sonra kalesini gole kapadı.

Ligin 12. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor’u 1-0 yenen siyah-beyazlı, bu maçın ardından Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor, Göztepe ve Çaykur Rizespor’un gollerine engel olamamıştı.

– Vodafone Park’ta 2 maç sonra kazandı

Beşiktaş, Vodafone Park’ta iki maç sonra galibiyete ulaştı.

Ligde Demir Grup Sivasspor’a evinde 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a 3-2 yenilmişti.

– Burak gol serisini 4 maça çıkardı

Gaziantep FK karşısında takımını penaltından 1-0 öne geçiren Burak Yılmaz, üst üste 4. kez gol buldu.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile İstanbul’da oynanan karşılaşmada gol bulan Burak, Süper Lig’de ise Göztepe, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK maçlarını boş geçmedi.

Son 4 maçta 4 gol atan Burak, bunların ikisini penaltıdan buldu.

Siyah-beyazlı oyuncu, ligde ise 8 gole ulaştı.

– Boateng ilk maçında golünü attı

Siyah-beyazlı takımın yeni transferi Kevin-Prince Boateng, çıktığı ilk maçta gol sevinci yaşadı.

Ganalı oyuncu, Adem Ljajic’in yerine ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Boateng, 70. dakikada fileleri havalandırdı.

– Gökhan Gönül cezalı duruma düştü

Karşılaşmanın 54. dakikasında sarı kart gören Gökhan Gönül, cezalı duruma düştü.

Bu sezon Trabzonspor, Yukatel Denizlispor, Kasımpaşa ve Gaziantep FK maçlarında sarı kart gören Gökhan, cezası nedeniyle 22. haftadaki Medipol Başakşehir mücadelesinde görev alamayacak.

– Lens golle döndü

Karşılaşmanın 90+4. dakikasında farkı 3’e çıkaran golü atan Jeremain Lens, bu sezonki ilk golünü kaydetti.

Devre arasındaki kamp çalışmalarında sakatlanan ve sezonun ikinci yarısındaki 5 maçı kaçıran Lens, iyileşmesinin ardından gollü bir dönüş gerçekleştirdi.

– Sergen Yalçın sevgisi

Beşiktaşlı taraftarların Sergen Yalçın coşkusu, karşılaşmanın ardından da sürdü.

Sergen Yalçın lehine tezahüratta bulunan taraftarlar, teknik direktörlerinin takımla tribüne gelmesi yönünde talepte bulundu.

Yalçın ve oyuncular bunun üzerine tek tek tribünlere giderek taraftarları selamladı.

Siyah-beyazlı formayla ilk maçında gol bulmayı başaran Boateng ise taraftarlara üçlü çektirdi.

Bu arada ligde 8. yenilgisini alan Gaziantep FK, 27 puanda kaldı.

Beşiktaş-Gaziantep FK maçından notlar

– Sergen Yalçın, Beşiktaş Teknik Direktörü olarak Vodafone Park’taki ilk maçına çıktı

– Yalçın, geçen hafta Çaykur Rizespor’a 2-1 üstünlük kuran kadroyu bozmadı

– Beşiktaş’ın yeni transferi Kevin-Prince Boateng, yedekler arasında yer aldı



Süper Lig’in 21. haftasında Gaziantep FK’yi konuk eden Beşiktaş’ta yeni teknik direktör Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımın başında Vodafone Park’taki ilk maçına çıktı.

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu’nun Abdullah Avcı ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlüğe getirdiği Sergen Yalçın, siyah-beyazlı taraftarların sevgi gösterisi altında kulübedeki yerini aldı.

Daha önce farklı takımların teknik direktörü olarak Beşiktaşlı taraftarların önüne çıkan Yalçın, bu sefer siyah-beyazlı ekibin başarısı için sahada bulundu.

Taraftarlar, takım kadroları anonsunda Sergen Yalçın’ın isminin söylenmesiyle büyük coşku yaşadı.

Maç öncesinde de Sergen Yalçın lehine tezahürat yapan siyah-beyazlıların, “Gururumuzsun Sergen Yalçın” ve “Yuvana hoş geldin Sergen Yalçın” yazılı atkılar açtıkları görüldü. Tribünde ayrıca “Yuvana hoş geldin Sergen Yalçın” yazılı pankart yer aldı.

Taraftarlar, maçın başlamasına dakikalar kala Sergen Yalçın’dan takımı tribüne getirmesi talebinde bulundu. Saha kenarına gelerek taraftarları selamlayan Yalçın, daha sonra saha içine girip oyuncularla tribünlerin isteğini yerine getirdi.

Sergen Yalçın, takımın başındaki ilk heyecanını geçen haftaki Çaykur Rizespor maçında yaşamıştı. Beşiktaş, söz konusu karşılaşmayı 2-1 kazanmıştı.

– Yalçın kadroyu bozmadı

Teknik direktör Yalçın, geçen hafta Çaykur Rizespor’a 2-1 üstünlük kuran takımını Gaziantep FK karşısında bozmadı.

Siyah-beyazlı takımın kalesinde Loris Karius görev alırken, geri dörtlüde Gökhan Gönül, Victor Ruiz, Domagoj Vida ve Caner Erkin yer aldı.

Savunmanın önünde Muhammed Elneny oynarken, orta saha Abdoulay Diaby, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic ve Georges-Kevin N’Koudou’dan oluştu.

Son 3 maçta fileleri havalandıran Burak Yılmaz ise Gaziantep FK karşısında da gol aradı.

– Boateng kadroda

Beşiktaş’ın yeni transferi Kevin-Prince Boateng, yedek kulübesinde bulundu.

Boateng’in yanı sıra Necip Uysal, Jeremain Lens, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Umut Nayir, Güven Yalçın, Tyler Boyd, Rıdvan Yılmaz ve Kartal Kayra Yılmaz yedek soyundu.

Necip Uysal, sarı kart cezası nedeniyle Çaykur Rizespor maçında görev alamamıştı.

Sarı kart cezasından dolayı ilk yarının son haftasındaki Gençlerbirliği maçında görev alamayan Lens ise devre arasında kampında sakatlanmıştı. Sakatlığı sebebiyle ligdeki 3 maçın yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası’ndaki 2 karşılaşmayı kaçıran Lens, 5 maç sonra kadroya girebildi.

– Taraftarlardan büyük destek

Siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarına ilk dakikadan itibaren büyük destek verdi.

Tribünlerde küçük boşluklar gözlenirken karşılaşmayı 30 bine yakın taraftar izledi.

Karşılaşma öncesinde Van’ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.