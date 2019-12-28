Beşiktaş 4 – Gençlerbirliği 1 Maç Özeti İzle

Süper Lig’in 17. haftasında Beşiktaş, Gençlerbirliği’ni 4-1 mağlup etti.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül (Dk. 89 Necip Uysal), Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Hutchinson, Diaby (Dk. 46 Oğuzhan Özyakup), Ljajic, N’Koudou (Dk. 83 Boyd), Umut Nayir

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç (Dk. 84 İlker Karakaş), Toure, Bjarsmyr, Polomat, Sessegnon, Yasin Pehlivan, Candeias (Dk. 75 Rahmetullah Berişbek), Sefa Yılmaz (Dk. 76 Seuntjens), Ayite, Nadir Çiftçi

Goller: Dk. 23 Ayite (Gençlerbirliği), Dk. 49 Vida, Dk. 60 N’Koudou, Dk. 74 Oğuzhan Özyakup, Dk. 90+1 Hutchinson (Beşiktaş)

Kırmızı kartlar: Dk. 11 Nadir Çiftçi, Dk. 36 Yasin Pehlivan (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 62 Ruiz, Dk. 77 Umut Nayir (Beşiktaş), Dk. 75 Candeias, Dk. 77 Polomat, Dk. 88 Toure (Gençlerbirliği)

11. dakikada Gençlerbirliği 10 kişi kaldı. Bir pozisyon sonrası itiraz eden Nadir Çiftçi’ye önce sarı kart gösteren hakem Fırat Aydınus, tepkisini sürdüren oyuncuyu bu kez direkt kırmızı kartla ihraç etti.

23. dakikada Gençlerbirliği 1-0 öne geçti. Orta alanda topla buluşan Candeias’ın ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda, Karius meşin yuvarlağı sektirdi. Topu önünde bulan Ayite meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-1.

36. dakikada Gençlerbirliği 9 kişi kaldı. Yasin Pehlivan’ın Ljajic’e müdahalesi sonrası önce sarı kart veren Fırat Aydınus, VAR incelemesinin ardından kırmızı-siyahlı oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

43. dakikada Caner Erkin’in uzun ortasına Diaby altıpas üzerinde kafayla vururken, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı Gençlerbirliği’nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Beşiktaş 0 – 1 Gençlerbirliği Erman Toroğlu Devre Arası Yorumları

49. dakikada Beşiktaş’ın beraberlik golü geldi. Caner Erkin’in soldan kullandığı köşe vuruşunda Hutchinson meşin yuvarlağı arkaya gönderirken, kale çizgisi önünde Vida kafayla topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

50. dakikada Oğuzhan Özyakup’un uzaktan şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

54. dakikada Caner Erkin’in sağdan kullandığı köşe vuruşunda, Umut Nayir’in kafa şutu sonrası top direk dibinden dışarı çıktı.

60. dakikada Beşiktaş 2-1 öne geçti. Hutchinson’ın orta sahanın gerisinden pasında sağ tarafta topla buluşan N’Koudou, ceza sahası dışından aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1.

74. dakikada Beşiktaş’ın 3. golü geldi. Hutchinson’ın pasında ceza sahası sağ çaprazında meşin yuvarlakla buluşan Oğuzhan Özyakup, topu kontrol ettikten sonra sert bir şutla golü attı: 3-1.

89. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Boyd’un vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

90+1. Beşiktaş 4. golüne ulaştı. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Hutchinson, ön direkte topu kafayla ağlara gönderdi: 4-1.

Beşiktaş karşılaşmayı 4-1 kazandı.

Beşiktaş 4 – 1 Gençlerbirliği Erman Toroğlu Maç Sonu Yorumları



Maçın ardından

– Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı:

– “Kendini en konforlu hissettiğin an, en tehlikeli andır. Doğru oynamazsan, 11’e 9 oynamak da zordur”

– “17 maçlık süreçte 30 puan, yukarıdaki takımların makas aralığına göre iyi gibi duruyor”

– “Atiba, burada antrenörlüğü düşünüyor. Bununla ilgili projem var. Atiba bu isimlerden biri olacak”

Süper Lig’in 17. haftasında Gençlerbirliği’ni 4-1 yenen Beşiktaş’ın teknik direktörü Abdullah Avcı, ilk yarı itibarıyla topladıkları 30 puanın kendileri için iyi olduğunu söyledi.

Beşiktaş 4 – 1 Gençlerbirliği Abdullah Avcı Maç Sonu Basın Toplantısı Düzenledi

Avcı, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, iştahlı ve arzulu şekilde karşılaşmaya başladıklarını belirterek, “Rakibin önce 10 kişi, sonrasında 9 kişi kalması… Kendini en konforlu hissettiğin an, en tehlikeli andır. Doğru oynamazsan, 11’e 9 oynamak da zordur.” dedi.

Geriye düşmelerinin ardından, bulacakları bir golün her şeyi değiştireceğini düşünerek hareket ettiklerini kaydeden Avcı, “Devre arası değişiklik yaptık ve Oğuzhan (Özyakup) buna olumlu yanıt verdi.” ifadesini kullandı.

Sezonun ilk yarısını değerlendiren Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“17 maç, 6 aylık süreç ve 30 puan… Başladığımız nokta, geldiğim büyük bir kulüp, oyuncu, biz, oyun organizasyonu, kulübün içi, değişen yönetim. Bu 6 aylık süreçteki konu başlıklarını aldım. Bunun değerlendirmesini sağlıklı bir biçimde yapacağız. 17 maçlık süreçte 30 puan, yukarıdaki takımların makas aralığına göre iyi gibi duruyor.”

İlk yarıda dalgalı süreçler yaşadıklarını anlatan Avcı, “Memnun olduğum ve olmadığım noktalar var. Beşiktaş’ın 3’te biri kiralık, 3’te biri de uzun süreli kontrata sahip. Şu anki 17 maçlık periyotta oyuncuların bazı performanslarından memnun değilim. Çalışmalar yapıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Devre arasında transfer olup olmayacağı yönündeki soruya Avcı, “Çalışmalar yapıyoruz. Esas olan kulüptür. Transfer yapacak mıyız, yapmayacak mıyız, bütçemiz nedir, federasyon izin veriyor mu? Bunlar belli olacak. Hazırlıklarımız var. Olmazsa da Beşiktaş forması değerlidir.” yanıtını verdi.

– “Atiba, burada antrenörlüğü düşünüyor”

Gençlerbirliği maçının en başarılı ismi olan Atiba Hutchinson ile ilgili soruyu yanıtlayan Avcı, Kanadalı oyuncunun antrenör olması için bir proje üzerinde çalıştığını dile getirdi.

Hutchinson’ın çok önemli bir profesyonel olduğuna dikkati çeken Avcı, “Atiba bu hafta sadece dün antrenman yapabildi. Toparlanma ihtiyacı ve kas yorgunlukları vardı. Oyun aklı olan bir futbolcu. Duran toplarda da etkili biri. Mesleki anlamda antrenörlüğü düşünen kişilere kulüplerin yardımcı olması gerekiyor. Atiba, burada antrenörlüğü düşünüyor. Bununla ilgili projem var. Atiba bu isimlerden biri olacak.” diye konuştu.

Maçın ardından

– Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu:

– “Güzel, keyifli bir akşam yaşamak istiyorduk. Bizim açımızdan keyifli olmadı. Kırmızı kartlar bizi eksik bıraktı”

– “Nadir, kırmızı kartta herhalde hakeme küfür etti. Tamam suç var, cezası da olmalı. Ancak o suça giderken kişi neden bunu yapıyor? Hakem Vida’nın tekmesine faulü vermiş olsaydı, bunu konuşmayacaktık”

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Süper Lig’in 17. haftasında Beşiktaş’a 4-1 yenildikleri maçta oyuncularının gördüğü kırmızı kartların, kendilerini çok etkilediğini söyledi.

Hamzaoğlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Güzel, keyifli bir akşam yaşamak istiyorduk. Bizim açımızdan keyifli olmadı. Kırmızı kartlar bizi eksik bıraktı. Sahada istediğimiz gibi keyifli bir oyun çıkmadı.” dedi.

Nadir Çiftçi’nin gördüğü kırmızı kartta hakem Fırat Aydınus’u eleştiren Hamzaoğlu, “Nadir, kırmızı kartta herhalde hakeme küfür etti. Tamam suç var, cezası da olmalı. Ancak o suça giderken kişi neden bunu yapıyor? Hakem Vida’nın tekmesine faulü vermiş olsaydı, bunu konuşmayacaktık. Birilerini sahadan atmak kolay ama hakemlerin asıl maçı 11’e 11 bitirmek için gayret göstermesi lazım. Birçok maçta kafalarını çevirdiklerine çok şahit oldum. İstediklerini görüyorlar, istemediklerini görmüyorlar veya duymuyorlar.” diye konuştu.

Hamzaoğlu, Nadir’in yaptıklarında bir yanlışlık görmeleri halinde oyuncuya ceza vereceklerini vurgulayarak, “Yasin’in kartı pozisyon icabı oldu. Nadir’in kartı önemli, bunu değerlendireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Maçı değerlendiren Hamzaoğlu, “9 kişi kaldıktan sonra sadece savunan, yakalayabilirse gol bulmaya çalışan ve bunda da başarılı olamayan bir takımdık. Son ana kadar mücadele eden oyuncularım vardı.” değerlendirmesinde bulundu.

– “Herkes kendine çekidüzen versin”

Süper Lig’deki hakem performansları ve yaşanan tartışmalarla ilgili soruyu yanıtlayan Hamzaoğlu, sorunların giderilmesi için herkesin bir araya gelmesi gerektiğini dile getirdi.

Bazı radikal kararların alınması gerektiğine dikkati çeken Hamzaoğlu, “Bir araya gelmeyi başarmalıyız. Hakem hatası bu oyunun içinde var ve her zaman olacak. Yok edemezsiniz. VAR da getirseniz yok edemezsiniz. Birbirimize saygı duymayı, birbirimizi sevmeyi öğrenmemiz lazım. Herkes kendine çekidüzen versin, iyi niyetli düşünsün ve güzel olması için çaba sarf etsin. Her türlü hatayı kabul edelim ama bunun için karar almamız gerekiyor. Birbirimizi hep kötülüyoruz.” şeklinde konuştu.

Hamzaoğlu, büyük takımların hataları çok gündeme taşıdığını ve hakemlerin baskı altında kaldığını sözlerine ekledi.

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