Beşiktaş, 8 maç sonra yenildi

İSTANBUL (AA) – Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu.

Siyah-beyazlı takım önemli oyuncularının yokluğunda oynadığı maçın 19. dakikasında Necip Uysal'ın büyük hatasının ardından Aytaç Kara'nın golüne engel olamadı. İkinci yarıda rakibine baskı kuran siyah-beyazlı takım Vincent Aboubakar'ın yokluğunda pozisyon üretmekte zorlandı.

Beşiktaş, karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Bu sezon 6. kez yenilen siyah-beyazlı ekip, 64 puanda kaldı. Beşiktaş, Galatasaray'ın yenildiği haftayı iyi değerlendirme fırsatını da kaçırdı.

– 8 maç sonra yenildi

Beşiktaş, Süper Lig'de 8 maç sonra yenildi.

Trabzonspor'a 2-1 yenildikten sonra çıktığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, Kasımpaşa maçından mağlup ayrıldı.

– 2 maçta 5 puan kaybetti

Siyah-beyazlı ekip, son 2 lig maçında 5 puan kaybetti.

Ligin 31. haftasında Fenerbahçe ile evinde 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Kasımpaşa karşılaşmasından ise mağlup ayrıldı.

– Kasımpaşa deplasmanında yine istediğini alamadı

Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında yine istemediği sonuçla karşı karşıya kaldı.

Siyah-beyazlı ekip, rakibiyle dış sahada oynadığı son 6 maçta 4. kez yenildi. Söz konusu periyotta rakibini bir kez yenebilen Beşiktaş, bir karşılaşmayı da beraberlikle tamamladı.

– Bu sefer tek gollü maç

İki takım arasındaki karşılaşma bu sefer tek golle tamamlandı.

Bu karşılaşma öncesindeki 11 maçta üç ve üzerinde gol atılırken, 32. haftadaki mücadele 1-0 Kasımpaşa'nın üstünlüğüyle sona erdi.

– 25 maç sonra gol atamadı

Beşiktaş, Süper Lig'de 25 maç sonra gol bulamadı.

Ligin 4. haftasında Gençlerbirliği'ne evinde 1-0 yenildiği maçta gol atamayan siyah-beyazlı ekip, Kasımpaşa karşısında da gol atma başarısı gösteremedi.

– Kenar yönetiminden hakeme tepki

Beşiktaş kenar yönetimi, bazı pozisyonlarda maçın hakemi Halil Umut Meler'e tepki gösterdi.

Teknik heyet, özellikle sarı kartı bulunan Kasımpaşalı oyuncu Aytaç Kara'nın Necip Uysal'a yaptığı faul sonrası kırmızı kart bekledi.

Meler, bu pozisyonda herhangi bir kart çıkarmadı. Kasımpaşa Teknik Direktörü Şenol Can, bir süre sonra Aytaç Kara'yı oyundan aldı. Bu sırada Beşiktaş teknik heyetinin hakeme yönelik "Senin yapamadığını onlar yapıyor" şeklinde ifadeler kullandığı görüldü. Protokolde bulunan siyah-beyazlı kulübün yöneticileri de bu ifadelere alkışlarla destek verdi.

– Kasımpaşa 5 maç sonra kazandı

Lider Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Kasımpaşa, 5 maç sonra sahadan galibiyetle ayrıldı.

Fatih Karagümrük'ü 3-2 yendiği maçın ardından çıktığı 5 karşılaşmada 2 beraberlik ve 3 yenilgi alan Kasımpaşa, bu şansızlığını Beşiktaş karşısında kırdı.

Lacivert-beyazlıların yeni teknik direktörü Şenol Can da takımının başındaki ilk maçı galibiyet sevinciyle tamamladı.

Ligde 9. galibiyetini alan Kasımpaşa, puanını 34'e çıkardı.