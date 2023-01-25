Beşiktaş, Aissa Laidouni için görüşmelere başladı!

Ligin 13. haftasında Kara Kartal’ın başına geçen Şenol Güneş, Siyah-Beyazlı camiada yeniden birlik oluşturmayı başardı. Özellikle Süper Lig ‘de 4 maçlık galibiyet serisi yakalayarak zirve yarışına tutunan Beşiktaş ‘ta şimdi ise ana gündem maddesi transfer … Kadronun yetersiz olduğunu düşünen Güneş ancak yapılacak takviyelerle birlikte rakipleriyle mücadele edilebileceğini düşünüyor.,

Alli, Josef ve Salih…

Bu doğrultuda Başkan Ahmet Nur Çebi’ye bir rapor sunan tecrübeli hoca transfer istediğini yönetime net bir şekilde bildirdi. Daha yarışmacı bir takım ortaya çıkarmak isteyen başarılı çalıştırıcı özellikle Dele Alli’nin formsuzluğu, Josef ve Salih Uçan’ın inişli çıkışlı performansı nedeniyle mutlaka bir orta saha transferi istiyor.

Yeni maceraya hazır

A Spor’un haberine göre; bu doğrultuda çalışmalar tam gaz devam ederken Beşiktaş’ın listesine daha önceden de gündeme gelen bir isim girdi: Aissa Laidouni… Macaristan temsilcisi Ferencvaros forması giyen 26 yaşındaki futbolcunun yeni bir maceraya hazır olduğu kaydedildi. Beşiktaş yönetiminin de Tunuslu oyuncunun bonservisini almak adına Ferencvaros’la ilk görüşmelere başladığı kaydedildi.

600 bin Euro’ya transfer olmuştu

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Laidonu için Kara Kartal cüzi bir miktar bonservis ödeyerek transferi en kısa sürede bitirmeyi hedefliyor. 2020 yılında Rumen temsilcisi FC Voluntari’den 600 bin Euro bedelle transfer olan tecrübeli oyuncunun transfere yeşil ışığı da Beşiktaş’ın elini güçlendiriyor.