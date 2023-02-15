Beşiktaş Akademisinde 5 futbolcu hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük deprem 10 ilde ağır hasara neden olurken binlerce vatandaşımızı da olumsuz etkilemişti. Beşiktaş Futbol Akademisi bünyesinde yer alan beş genç futbolcu da maalesef hayatını kaybetti.

Beşiktaş’tan yapılan açıklama şöyle;

Beşiktaş JK Adana Futbol Okulumuzda eğitim alan Aras Çınar Görgenç ile Tuna Usluğlu, Beşiktaş JK Adıyaman Futbol Okulumuzda eğitim alan Davut Solmaz, Mehmet Ali Aslan ve Erdem Anıl Öksüz’ü yaşanan deprem felaketinde kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Vefat eden sporcularımıza Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve tüm ülkemize başsağlığı dileriz.