Beşiktaş – Alanyaspor maçı (CANLI)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Alanyaspor’u ağırlıyor. Süper Lig’de çıktığı son 4 maçı kazanan Beşiktaş, taraftarı önünde Alanyaspor’a üstünlük kurarak çıkışını sürdürmek istiyor. Geride kalan bölümünde oynadığı maçların 6’sını kazanan, 7’sinde berabere kalan ve 6’sından mağlup ayrılan Alanyaspor ise haftaya 25 puanla 9. basamakta girdi.

Aboubakar, 678 gün sonra Vodafone Park’ta

MAÇ BAŞLADI!

Beşiktaş – Alanyaspor 11’ler

Beşiktaş: Mert, Tayfur, Welinton, Tayyip, Masuaku, Gedson, Dele Alli, Salih Uçan, Muleka, Cenk Tosun, Aboubakar

Alanyaspor: Runarsson, Candeias, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Umut Güneş, Fer, Efecan Karaca, Zinedine Ferhat, Lusamba, Cavaleiro, Hassan

Beşiktaş – Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Vodafone Park’ta oynanan haftanın açılış karşılaşması, saat 20.00‘de başladı. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. beIN SPORTS HD1‘den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr’de…

Balkovec cezalı!

Akdeniz ekibinde Beşiktaş maçı öncesindetek eksik var. Jure Balkovec, kart cezası sebebiyle Siyah-Beyazlılar karşısında takımını yalnız bırakacak. Öteyandan Famara Diedhiou’nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

Evinde hiç yenilmedi

Siyah-Beyazlılar, kulüp tarihinde Alanyaspor kulübünü tam 6 kez evinde ağırladı. Kara Kartal, bu süreiçerisinde oynadığı tüm maçları da kazandı.

Vodafone Park kapalı gişe

Son 4 maçını kazanan Kara Kartal, yeniden şampiyonluk için ümitlendi. Seri galibiyetler de taraftarın motivasyonunu iyice artırdı. Bu doğrultuda, bugün evinde Alanyaspor ilekozlarını paylaşacak olan Beşiktaş’ta taraftar da takımını yalnız bırakmayacak. Vodafone Park’ta satışa çıkarılan tüm biletler tükendi. Zorlu karşılaşmada tribünler tıklım tıklım dolacak.