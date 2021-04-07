Beşiktaş-Alanyaspor maçının ardından

İSTANBUL (AA) – Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, yollarına kazanarak devam ederek ligi şampiyon tamamlamak istediklerini söyledi.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Kocadağ, Aytemiz Alanyaspor'un ligin en iyi takımlarından olduğunu belirtti.

Güzel bir maç oynadıklarını aktaran Kocadağ, "Kasımpaşa maçında eksik oyuncularımız vardı. Bugün itibarıyla çok az antrenman yaparak bugün sahada varını yoğunu veren oyuncularımız oldu. Hastalıktan, sakatlıktan çıkan oyuncularımız oldu, onları da yürekten kutluyorum. Teknik ekibimizi yürekten kutluyoruz. Güzel bir maç oldu, direkten dönen toplar var. Baskılı oyun ve güzel bir galibiyet. Geçen maç sonunda da söylemiştim. Beşiktaş iyi oynarsa, kendi oyununu oynarsa her şeyi yenecek güçte, bugün de bunu göstermiş olduk. Bundan sonra da Erzurum deplasmanı var. Daha sonra yine yoğun bir fikstür bizi bekliyor. Kazana kazana gidip en büyük adayı olduğumuz, lider olarak devam ettiğimiz bu ligi şampiyon olarak bitirmek istiyoruz inşallah." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın 3. bölgede oynayan bir takım olduğunu hatırlatan Kocadağ, şöyle devam etti:

"Bizim bazen isyanımız oluyor yeniden haftalar boyunca hakem konuşmak istemiyoruz ama bugün de Beşiktaş'ı oynatmamaya yönelik bir yönetim vardı. Bununla alakalı kazanıyor olmamız, bunu da görmediğimiz anlamına gelmez. Üçüncü bölgede oynayan bu kadar yoğun bir şekilde oralarda pas yapan bir takımın haftalardır penaltı alamaması da ayrı bir konu. Bunları da değerlendiriyoruz. İnşallah Erzurumspor maçı ve daha sonrası takımımızın önü açık. Taraftarımız, camiamız bu takıma güvenmeye, inanmaya devam etsinler. İnşallah şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz."

Sakatlığı sebebiyle Aytemiz Alanyaspor'a karşı forma giyemeyen Vincent Aboubakar'a ilişkin de açıklama yapan Kocadağ, "Aboubakar'ın Erzurum deplasmanında olması için sağlık ekibimiz çalışıyor ama henüz bir şey yok. Aboubakar konusunda sağlık ekibi de sonuçta ileriki dönemlerde daha sağlıklı dönmesi için bir çalışma yapıyor. Ne zaman hazır olursa o zaman dönecek. Bugün Cenk oynadı o da aratmadı. Diğer oyuncularımız döndü. Yoğun maç trafiği var eksikler olacaktır ama kadromuz sakatların dönemsiyle beraber gayet geniş. O yüzden eksiklikleri yaşamayacağız diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Tecrübeli futbolcuları ve takım kaptanı Atiba Hutchinson'un büyük bir karakter olduğunu da anlatan Kocadağ, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizimle oyuncular içerisinde iletişimimizi sağlayan, köprü olan bir oyuncu. Çok büyük bir değer. Atiba'nın inşallah futbol oynama isteği arzusu varsa Beşiktaş'ın kapısı onun için her zaman zaten açık. Futboldan sonra da inşallah Beşiktaş'a hizmet eder. İstanbul'da, Türkiye'de yaşamanın zaten onun için bir mutluluk kaynağı olduğunu biliyorum. Ailesi de kendisi de çok mutlu. İnşallah daha sonrasında da Beşiktaş'ta olacaktır. Cenk ile maç öncesinde de konuştuk. Gerçekten o da neredeyse hiç antrenman yapmadan fedakarlık yaparak sahaya çıktı ve golünü de attı, teşekkür ediyoruz. Hırsıyla, Beşiktaş aşkıyla bizi yalnız bırakmadı ve bugün iyi bir performans gösterdi."