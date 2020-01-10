Beşiktaş Altınordu hazırlık maçı canlı izle

Beşiktaş ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Altınordu ile karşılaşıyor. Beşiktaş Altınordu hazırlık maçı internet üzerinden ücretsiz olarak canlı yayınlanıyor. İşte Beşiktaş Altınordu canlı izleme linki…
BEŞİKTAŞ ALTINORDU HAZIRLIK MAÇI CANLI İZLE
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BEŞİKTAŞ ALTINORDU İLK 11’LER
Beşiktaş: Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Viktor Ruiz, Caner Erkin, Oğuzhan, Atiba, Jeremain Lens, Abdoulay Diaby, Nkoudou, Burak Yılmaz
Altınordu: Erhan, Ravil, Sinan, Kerim, Ufuk, Oğulcan, Muhammed, Burak, Metehan, Hüseyin Atakan, Yasin