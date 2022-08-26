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Beşiktaş amigosunun öldürüldüğü saldırı kamerada

Yazan:
Alaturka Online
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Beşiktaş’ın amigosu Seyit Subaşı’nın (45), Bayrampaşa’da bir alışveriş merkezinin kafesinde öldürüldüğü silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

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İstanbul Bayrampaşa’da alışveriş merkezindeki kafede dün akşam arkadaşlarıyla oturan Seyit Subaşı, silahlı saldırıya uğradı.

Hastaneye kaldırılan Subaşı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, saldırgan Mustafa Y., olay yerinin 50 metre yakınında gözaltına alındı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, saldırganın arkadaşlarıyla kafede oturan Subaşı’ya silahla ateş ettiği ve Subaşı’nın vurulduktan sonra yere düştüğü yer alıyor. Kafedekilerin de korkuyla etrafa kaçıştıkları görülüyor. (DHA)

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