Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic transferinde fiyat artırdı!

Beşiktaş ’taki üçüncü macerasına önceki günkü Kayserispor maçıyla başlayan Vincent Aboubakar, 20 dakikalık performansıyla gelecek karşılaşmalariçin güven vermişti. Kamerunlu forvet, bugün basın mensuplarının karşısına çıkacak. Abou’nun toplantısı, saat 13.00’te Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilecek.

Masuaku kararı verildi

Sezon başında West Ham United’dan kiralanan Arthur Masuaku, iyi bir başlangıç yapamamıştı. Yaşadığı sakatlık sorunları sebebiyle geri planda kalan deneyimli oyuncu, sonradan toparladı. Önceki günkü Kayseri sınavında da etkili bir görüntü ortaya koyan başarılı sol bekleyola devam edilecek. Sözleşmesinde 25 maç oynarsa 2.2 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu devreye girer maddesi bulunan başarılı oyuncunun bonservisi alınacak.

Kartal’dan, Amir atağı

Süper Lig’de önceki gün Kayserispor’u 2-0 yenen Beşiktaş’ta yüzler gülüyor. Spor Toto Süper Lig’de bu sezon ilk kez 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Siyah-Beyazlılar’da transfer çalışmaları da sürüyor. Yönetimin öncelikli hedefi orta sahaya takviye yapmak… Teknik direktör Şenol Güneş de bu bölgeye mutlaka transfer yapılmasını istiyor. Birçok aday arasından en güçlü isim Konyaspor forması giyen Amir Hadziahmetovic. Geçtiğimiz günlerde Konya ekibinin kapısını çalan Kara Kartal’ın bonuslarla 2.5 milyon Euro’luk ilk teklifi yetersiz bulunmuştu. Siyah-Beyazlılar, bu gelişmenin ardından fiyat artışına gitti. Yönetimin, 25 yaşındaki ön libero için bonuslarla son olarak 3,5 milyon Euro seviyesine çıktığı kaydedildi.

Beşiktaş’ı istiyor

Galatasaray ve İngiliz ekibi Burnley’in de takibinde bulunan tecrübeli futbolcu için ilk etapta kapıyı 6,5 milyon Euro’dan açan Konyaspor’un, Beşiktaş’la yapılan pazarlıklarda 5 milyon Euro seviyesine indiği belirtildi. Siyah-Beyazlılar, bu transferi 4 milyon Euro bandında bir bedele tamamlamayı hedefliyor. Boşnak oyuncunun ise geleceğiyle ilgili olarak kararını Beşiktaş’tan yana kullandığı ve bu görüşünü Siyah-Beyazlı idarecilere menaceri aracılığıyla ilettiği belirtildi.

FANATİK ÖZEL / Gökmen Özcan