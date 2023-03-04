Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaş sahasında MKE Ankaragücü’nü konuk edecek. Valerien Ismael’in ardından takımı Şenol Güneş’e emanet eden fakat istediği sonuçları alamayan Siyah-Beyazlılar, 3 maçlık galibiyet özlemini dindirmek ve yeni bir sayfa açmak için sahaya çıkacak. Başkent ekibi ise yeni teknik direktörü Sedat Ağçay yönetiminde ilk maçında maceraya galibiyetle başlamayı hedefliyor.

Ghezzal, Başakşehir’e…

Beşiktaş’ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek. Antalyaspor ile yapılan son müsabakadan önce ısınma esnasında adalesinden sakatlanan Ghezzal, bugünkü maçta takımdaki yerini alamayacak. Yıldız futbolcunun Başakşehir karşılaşmasında görev alması bekleniyor.

Beşiktaş-Ankaragücü muhtemel 11’ler:

Beşiktaş: Mert, Rosier, Colley, Saiss, Masuaku, Redmond, Salih, Gedson, Maxim, Cenk, Aboubakar.

Ankaragücü: Gökhan, Marlon, Mujakic, Radakovic, Moreira, Diack, Taylan, Emre, Fıratcan, Beridze, Sowe.

Beşiktaş-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park’taki mücadele saat 19.00’da başlayacak. Volkan Bayarslan’ın yöneteceği mücadele beIN Sports 1’den naklen ekranalara gelecek.

İki isme özel uyarı

Siyah-Beyazlılar’da bugünkü maç öncesinde 2 futbolcu ise sarı kart sınırında bulunuyor. Cenk Tosun ile Welinton Souza, MKE Ankaragücü karşısında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve ligin 25. hafta maçında Başakşehir’e karşı forma giyemeyecek.Teknik ekibin, 2 futbolcuya kart görmemeleri konusunda uyarıda bulunduğu kaydedildi.